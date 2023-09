Näin Ukraina iskee etelässä – salaisista veneoperaatioista tuli päänsärky Moskovalle

Ukrainalaisten Dnepr-joen yli tekemistä veneiskuista on muodostunut päänsärky Moskovalle, kertoo Wall Street Journal. Ukraina on tehnyt operaatioita joen yli ainakin jo tammikuusta ja ne ovat viime viikkoina kiihtyneet.

Dnepr-jokea myötäilevä eteläinen rintamalinja on tärkeä siksi, että mikäli Ukraina saa hallintaansa Venäjän miehittämää aluetta joen itäpuolella, se saa joukkoja Krimin lähelle ja pystyy katkaisemaan Venäjän merkittävän huoltoreitin niemimaan kautta.

Operaatiot etenevät siten, että pienillä veneillä ylitetään joki ja ajetaan sen jälkeen joenpenkereen suuntaisesti. Veneet jätetään vähintään kilometrin päähän suunnitellusta kohteesta, jonka jälkeen matkaa jatketaan jalan.

Elokuun alkupuolella Ukraina onnistui tekemään yllätyshyökkäyksen Kozachi Laherin kylässä noin 40 kilometrin päässä Hersonista, mikä tiettävästi oli seurausta veneoperaatiosta. Ukrainan tiedustelupalvelun 9. elokuuta jakama video näyttää ankaraa tykistötulitusta Venäjän miehittämän kylän liepeillä.

Ilmakuvat näyttävät taistelujen jälkiä alueella myös 11. ja 12. elokuuta, mutta Institute for the study of war ISW:n mukaan venäläiset saivat seuraavana päivänä painettua ukrainalaisjoukot takaisin joen rantaan.

Veneiskujen lisääntyvä uhka tarkoittaa WSJ:n mukaan sitä, että Venäjä joutuu valitsemaan, mitä kohteita se puolustaa. Käyttääkö se joukkoja Etelä-Ukrainassa, vai keskittääkö niitä esimerkiksi Zaporižžjaan ja Bahmutiin, joissa Ukrainan vastahyökkäys on edennyt.

– Etelä-Ukrainan linjan puolustaminen voi olla jopa isompi urakka tulevina kuukausina, koska Kahovkan [räjäytetyn] padon alue on kuivumassa, jolloin Ukrainan joukot voivat ylittää sen jalan tai sotilasajoneuvoilla, WSJ toteaa.