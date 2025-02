Näin työelämä mullistuu tänä vuonna

Tietokonevalmistaja Lenovon maajohtaja Leif Ekebomin mukaan alkanut vuosi tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, joissa teknologia ja tiivis yhteistyö ovat keskiössä.

Ensimmäiseksi mullistavaksi tekijäksi Ekebom mainitsee jatkuvasti kehittyvän tekoälyn, erityisesti generatiivisen tekoälyn. Hänen mukaansa se auttaa hallitsemaan yhä kasvavaa tiedon määrää niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

– GenAI:n avulla voimme parantaa ajanhallintaa, prosessoida tietoa tehokkaammin ja tehdä työskentelystä joustavampaa. Tämä hyödyttää yksilöitä, mutta myös organisaatioita: kun työntekijöiden tuottavuus kasvaa, myös yritysten kilpailukyky vahvistuu, Ekebom kirjoittaa yrityksen tiedotteessa.

Parhaimmillaan tekoälyratkaisut toimivat Ekebomin mukaan taustalla huomaamattomasti, mutta turvallisesti ja kestävästi.

– Esimerkiksi uudet tekoäly-PC:t mahdollistavat tehokkaan työskentelyn myös ilman jatkuvaa yhteyttä työnantajan palvelimiin. Tällainen joustavuus – kuten työnteko yrityksen verkon ulkopuolella – vaatii kuitenkin toimivan tietoturvan ja energiatehokkuuden tarkkaa suunnittelua.

Hän muistuttaa, että tämän kaiken mahdollistaminen vaatii yhteistyötä.

– Kehittyvien tekoälyratkaisujen hyödyntäminen ei onnistu ilman tiivistä yhteistyötä organisaatioiden sisällä ja niiden ulkopuolella – kumppaneiden, asiakkaiden ja asiantuntijoiden välillä.

Toinen keskeinen asia on Ekebomin mukaan tietoturva. Hänen mukaansa se on kriittinen osa sekä tekoälyn hyödyntämistä että kestävyystavoitteita.

– Kasvavat tietoturvauhat edellyttävät organisaatioilta kattavaa näkyvyyttä omiin verkkoihinsa, laitteisiinsa ja käyttäjiinsä. Tietoturvan varmistaminen lähtee jo tehtaalta: tulee varmistaa, että ulkopuolisilla ei ole laitteeseen pääsyä matkalla tehtaalta loppukäyttäjälle. Tämä toimitusketjun läpinäkyvyys ja turvallisuus vaatii sekä teknologian että prosessien jatkuvaa kehittämistä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Maajohtaja huomauttaa, että tekoälyn rooli on keskeinen myös tietoturvassa.

– Tekoäly voi auttaa tunnistamaan ja torjumaan uhkia reaaliaikaisesti, mutta teknologian rinnalle tarvitaan koulutusta ja tietoturvakäytäntöjen jatkuvaa kehittämistä. Eurooppalaisille yrityksille NIS2-direktiivi tuo uusia vaatimuksia, kuten riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen. Näihin vaatimuksiin vastaaminen ei onnistu yksin – organisaatiot tarvitsevat asiantuntijakumppaneita, jotka auttavat rakentamaan räätälöityjä ratkaisuja.

Kolmanneksi keskeiseksi asiaksi Ekebom nostaa kestävyyden.

– Kestävä kehitys on olennainen osa teknologian hyödyntämistä, ja se on yksi merkittävimmistä keinoista vähentää ympäristön kuormitusta. Vuonna 2025 tämä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa energiatehokkuus ja tietoturva kulkevat käsi kädessä – erityisesti konesalien suunnittelussa, jotta ne olisivat sekä kestäviä että turvallisia.

Hänen mukaansa innovatiiviset ratkaisut, kuten palvelinsalien nestejäähdytys ja hukkalämmön talteenotto, ovat keskeisiä tukemaan sekä tehokasta datan käsittelyä että kestävän kehityksen tavoitteita.

Myös laitteiden elinkaaren tarkastelu valmistuksesta käytön jälkeiseen vaiheeseen on keskeistä.

– Yritysten on sitouduttava Net Zero -tavoitteisiin ja kehitettävä jatkuvasti kierrätettäviä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kuitenkin suurimmat vaikutukset saavutetaan yhteistyöllä – sillä, miten organisaatiot voivat yhdessä vähentää päästöjään ja kehittää kestävämpiä toimintatapoja. Tämä ”kädenjälki” on merkityksellisempi kuin yksittäiset toimet.

Ekebomin mukaan esimerkkejä yhteistyön mahdollistamista ratkaisuista ovat logistiikkaketjujen optimointi, teknologian uudelleenkäyttö ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen.

– Kestävän kehityksen suunnittelu ei voi alkaa vasta loppuvaiheessa, vaan se on huomioitava jo hankintaprosessin alusta alkaen – valitsemalla oikeat ratkaisut, arvioimalla niiden käyttöikä ja varmistamalla, että vaikutukset ovat positiivisia koko elinkaaren ajan.

Maajohtaja korostaa, että työelämän murros, tietoturvan uudet vaatimukset ja kestävän kehityksen edellytykset eivät ole irrallisia ilmiöitä, vaan ne kietoutuvat tiiviisti toisiinsa.

– Uskon, että tämä vuosi on yhteisten innovaatioiden vuosi. Keskustelun, suunnittelun ja yhteistyön kautta voidaan luoda ratkaisuja, jotka vastaavat maailman suurimpiin haasteisiin. Tämä on mahdollista vain kumppanuuksien avulla.