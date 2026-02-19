Näin Starlink valloittaa maailmaa

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) toivoo, että Euroopan unioni etenee aikataulussa IRIS²-satelliittikonsellaation rakentamisessa.

Euroopan omalla satelliittien verkostolla vähennettäisiin riippuvuutta Elon Muskin SpaceX-yhtiön Starlinkistä. EU:n puolustus ja avaruusasioista vastaava komissaari Andrius Kubilius totesi taannoin Euronewsin haastattelussa, että ”EU ei voi vielä korvata Muskin Starlinkiä”, mutta ”kun meillä on IRIS², se on parempi kuin Starlink”.



– Tämän pitäisi olla toiminnassa vuonna 2029. Toivottavasti tässä näemme myös tekoja pelkkien juhlapuheiden sijaan, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

EU:n IRIS²-järjestelmän on määrä koostua 290:stä pienestä satelliitista, jotka tarjoaisivat suojattua ja turvallista yhteyttä EU:lle ja sen jäsenmaille, viranomaisilla, yrityksille ja kansalaisille. Se toisi myös nopeat internet-yhteydet katvealueille, kuten kehityksen kärjessä oleva Starlink on jo tehnyt eri puolella maapalloa.

Heinonen kuvailee blogissaan, miten Starlink on ”valloittanut maailmaa” jo vuodesta 2019 lähtien, kun Maata kiertävälle radalle laukaistiin 60 Starlink-satelliittia.



– Satelliittien tarkoituksena on muodostaa internet-satelliittien verkosto, joka tarjoaa maksullisen internet-yhteyden myös sinne, jossa yhteyttä ei ole aiemmin ollut. Yhteyttä varten tarvitaan noin 700 euroa maksava lautasantenni sekä 100 euron kuukausittainen Starlink-tilaus. Tavoitteena on ollut ainakin 12 000, mutta jopa yli 40 000 satelliitin järjestelmä, Heinonen kirjoittaa.

Starlink toimii Euroopassa ja kattaa tällä hetkellä suurimman osan Euroopan mantereesta.



– Hyvä niin, mutta olisimmeko mekin yhden aikalailla arvaamattomanakin tunnetun herran varassa tosipaikan tullen?, Heinonen viittaa Elon Muskiin.

Heinonen muistuttaa, että Ukrainassa Musk on katkaissut vuorotellen yhteyksiä ukrainalaisilta ja venäläisiltä. Viimeisin käänne oli, kun Venäjän joukoilta estettiin pääsy Starlink-satelliitteihin ja niiden kautta internettiin.

Venäläisten yhteyksien katkaisemista Heinonen pitää hyvänä päätöksenä.



– Ensi tiedot rintamalta kertovat ratkaisun olleen merkittävä ja ainakin jossain määrin myös käänteen tekevä, hän kirjoittaa.



– Uutissivustot ovatkin kuvanneet venäläisjoukkojen tilannetta sekasortoiseksi Starlink-yhteyksien katkettua.

