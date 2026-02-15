Starlinkin menetys rampautti Venäjän pelätyn Rubikon-eliittiyksikön

Starlink-yhteyksien menetys on aiheuttanut vakavaa päänvaivaa Venäjän Rubikon-drooniyksikölle, kertoo ajatuspaja ISW viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltalainen SpaceX-yhtiö rajoitti helmikuun alussa venäläisjoukkojen Starlink-sateliittiyhteyksien käyttöä. Ensin Starlinkit lakkasivat toimimasta nopeasti liikkuvissa drooneissa, ja sen jälkeen terminaaleihin asetettiin rekisteröintivaatimus. Sen myötä niiden käyttö ei enää onnistunut.

Rubikonia pidetään Venäjän drooniyksikköjen eliittinä. Sen joukot on varustettu tehokkailla hyökkäysdrooneilla ja elektronisen sodankäynnin laitteilla, jotka pystyvät häiritsemään ukrainalaisten drooneja jopa 20 kilometrin päästä.

Lokakuussa Rubikon kehuskeli tuhonneensa jo 10 000 kohdetta, joista 37,5 prosenttia oli Ukrainan asevoimien lennokkeja, 16 prosenttia tutkien kaltaisia viestintäjärjestelmiä ja 14,5 prosenttia panssaroimattomia ajoneuvoja.

Rubikon on kunnostautunut erityisesti iskuissa Ukrainan huoltoyhteyksiin. Yksikkö on voinut omistautua vapaasti tähän tehtävään, kun taas Ukrainan droonijoukkojen on täytynyt keskittyä myös maavoimien tukemiseen ja Venäjän hyökkäysten torjumiseen.

Yksikkö käytti Starlinkiä erityisesti droonien kantaman pidentämiseen, mikä mahdollisti iskut syvemmälle Ukrainan selustaan.

ISW:n mukaan Starlinkin sammutus on nyt kuitenkin häirinnyt yksikön lyhyen ja pitkän matkan droonien toimintaa.

– Rubikon julkistaa videomateriaalia Telegram-kanavallaan, jossa se korostaa iskuja tiettyjä etulinjan tai selustan asutuskeskuksia vastaan, mutta helmikuun 4. päivän jälkeen tällaista maantieteellistä yksityiskohtaisuutta iskuista ei ole tarjottu, ISW:n raportissa todetaan.

Iskuista siis edelleen raportoidaan, mutta niiden tarkkoja sijainteja ei ole kerrottu vajaaseen kahteen viikkoon.

ISW on aiemmin arvioinut, että Starlink-yhteyksien katkaisu vaikeuttaisi Venäjän iskuja ja rajoittaisi sekä niiden kantamaa että tempoa.

Arvioiden mukaan Venäjällä voi kestää jopa puoli vuotta, ennen kuin se onnistuu täysin korvaamaan Starlinkin uusilla järjestelmillä.