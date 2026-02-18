Verkkouutiset

Venäläisten paniikki: Yhteydet poikki, vaihtoehtoa ei ole

Hyökkääjä joutuu etsimään vaihtoehtoisia viestintäjärjestelmiä menetettyään Starlink-yhteydet.
Starlink-terminaali Ukrainassa. / AFP / LEHTIKUVA / YASUYOSHI CHIBA
Starlink-terminaali Ukrainassa. / AFP / LEHTIKUVA / YASUYOSHI CHIBA
  • | Julkaistu 18.2.2026
  • 10:23
  • | Päivitetty 18.2.2026
  • 10:24

Ukrainan sotilastiedustelu GUR on kaapannut kahden venäläissotilaan radiokeskustelun, joka paljastaa Venäjän joukkojen Starlink-yhteyksien menetyksen tuskan.

GUR:n mukaan SpaceX:n päätös estää venäläisiä käyttämästä satelliittipohjaisia Starlink-laitteita viestinnässään koko pitkällä rintamalinjalla Ukrainassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tämän takia hyökkääjä joutuu etsimään vaihtoehtoisia järjestelmiä, jotka eivät pysty kilpailemaan yhteyden laadussa länsimaisten teknologioiden kanssa.

GUR julkaisi venäläissotilaiden siepatun keskustelun Telegram-kanavallaan.

– Sikäli kuin tiedän, Gazprom (viestintäterminaali) on kamala, sotilas sanoo viitaten venäläisiin satelliittijärjestelmiin.

Poimintoja videosisällöistämme

GUR korostaa, että venäläisten vaihtoehtoa on käytännössä mahdotonta käyttää taisteluolosuhteissa heikon viestintälaadun vuoksi.

– Gazprom-päätelaitteet eivät tarjoa vakaata videovälitystä komentopaikoille.

Yhteenotot ovat jatkuneet viimeisen viikon aikana eri puolilla Ukrainan rintamalinjaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainalaisjoukkojen kerrotaan hyödyntäneen Starlink-satelliittiyhteyksiin asetettuja rajoituksia iskemällä saarroksiin jääneiden pienten venäläisryhmien kimppuun etulinjassa. Venäjän drooni- ja viestintäyhteydet katkesivat paikoin kokonaan SpaceX-yhtiön tekemien muutosten jälkeen.

Ukrainan asevoimat on tehnyt hyökkäyksiä kolmella rintamalohkolla Ukrainassa. Ukrainalaisten kerrotaan pakottaneen venäläiset perääntymään.

LUE MYÖS:
Venäläiset pakotettiin perääntymään, Ukraina iski kolmella suunnalla
Venäläisjoukot pulassa – pystyykö Ukraina läpimurtoihin?

Mainos - muuta luettavaa
Mainos