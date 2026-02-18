Venäläisten paniikki: Yhteydet poikki, vaihtoehtoa ei ole

Ukrainan sotilastiedustelu GUR on kaapannut kahden venäläissotilaan radiokeskustelun, joka paljastaa Venäjän joukkojen Starlink-yhteyksien menetyksen tuskan.
GUR:n mukaan SpaceX:n päätös estää venäläisiä käyttämästä satelliittipohjaisia Starlink-laitteita viestinnässään koko pitkällä rintamalinjalla Ukrainassa.
Tämän takia hyökkääjä joutuu etsimään vaihtoehtoisia järjestelmiä, jotka eivät pysty kilpailemaan yhteyden laadussa länsimaisten teknologioiden kanssa.
GUR julkaisi venäläissotilaiden siepatun keskustelun Telegram-kanavallaan.
– Sikäli kuin tiedän, Gazprom (viestintäterminaali) on kamala, sotilas sanoo viitaten venäläisiin satelliittijärjestelmiin.
GUR korostaa, että venäläisten vaihtoehtoa on käytännössä mahdotonta käyttää taisteluolosuhteissa heikon viestintälaadun vuoksi.
– Gazprom-päätelaitteet eivät tarjoa vakaata videovälitystä komentopaikoille.
Yhteenotot ovat jatkuneet viimeisen viikon aikana eri puolilla Ukrainan rintamalinjaa.
Ukrainalaisjoukkojen kerrotaan hyödyntäneen Starlink-satelliittiyhteyksiin asetettuja rajoituksia iskemällä saarroksiin jääneiden pienten venäläisryhmien kimppuun etulinjassa. Venäjän drooni- ja viestintäyhteydet katkesivat paikoin kokonaan SpaceX-yhtiön tekemien muutosten jälkeen.
Ukrainan asevoimat on tehnyt hyökkäyksiä kolmella rintamalohkolla Ukrainassa. Ukrainalaisten kerrotaan pakottaneen venäläiset perääntymään.
