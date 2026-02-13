Starlink-raivo Venäjällä – Sotarobotit kuolevat kentälle

Venäläisten sotabloggarien mukaan Elon Muskin SpaceX:n päätös estää venäläisiä käyttämästä satelliittipohjaista järjestelmää on iskenyt kipeäesti Venäjän miehittämättömään kalustoon.

Venäjän asevoimien tiedetään käyttäneen Starlink-laitteita jo pitkään taistelurobottien navigoinnissa. Nyt roboteista näyttää tulleen taas yksi Starlink-päätöksen uhri.

Ukrainan sodan kommentaattorina tunnettu brittihistorioitsija Chris Owen viittaa X-palvelussa suositun venäläisen SouthFrontRu-sotabloggarikanavan tilitykseen asiasta. Telegram-kanavalla kerrotaan venäläisten saavuttaneen merkittävää edistystä maarobottien käytössä asentamalla niihin Starlink-järjestelmiä.

– Nyt kun Elon kääntyi pahan puolelle, ei Starlinkin käyttö NTRK:ssa [venäläinen miehittämätön ajoneuvoalusta] ole enää mahdollista, kanavalla avaudutaan.

Z-bloggarin myöntää, että miehittämättömien ajoneuvojen käytöstä ”on taas tullut vaikeaa”. Sotakanavalla todetaan myös kipeä totuus Venäjän sotateknologian tilasta.

– Joudun ikävä kyllä toistamaan kuluneen argumentin: ”meillä ei ole mitään lähellekään [Starlinkia] vastaavaa”. Miksi näin on? Uskonpa kaikkien tietävän.

Sotabloggarin mukaan Venäjän asevoimissa ja sotateollisuudessa etsitään jo kuumeisesti erilaisia korvaajia Starlinkille.. Hän vihjaa venäläisellä Gagaring Lab -yhtiöllä olevan esimerkiksi kehitteillä jotakin mielenkiintoista.

Silti päivitys loppuu kiivaaseen vetoomukseen miehittämättömän sotakaluston valmistajille etsiä itsekin ratkaisuja ongelmaan.

