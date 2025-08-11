Näin RKP-johtaja puolustaa hätkähdyttäviä sanavalintojaan

RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist puolustaa huomiota herättäneitä sanavalintojaan viestipalvelu X:ssä liittyen valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiehdotukseen.

Hallituskumppanit ehtivät jo viime viikolla tyrmätä ehdotuksen poliittisen sisällön, mutta Bergqvist ei säästellyt sanojaan X:ssä. Etenkin Bergqvistin sanavalinnat ”epädemokraattinen” ja ”epäisänmaallinen” ovat herättäneet hämmästelyä muidenkin kuin perussuomalaisten kannattajien joukossa.

– Ihan normaaleilla VMI-valtuuksilla se päällikköjohtoisessa ministeriössä tehtiin. Ja sitä ovat saaneet kaikki vapaasti arvostellakin, huomautti Telan toimitusjohtaja ja valtiovarainministerinä itsekin taannoin toiminut Suvi-Anne Siimes X:ssä.

Verkkouutiset tavoitti Bergqvistin perustelemaan sanavalintojaan.

Ehdotuksessa näkyy poikkeuksellisen paljon perussuomalaisen ministerin oma kädenjälki, mutta miten se on epädemokraattinen?

– Se on hyvin, hyvin poliittinen ja siellä nostetaan esiin yhden puolueen juttuja, joita torpattiin jo hallitusneuvotteluissa. Ja hän on hyvin tietoinen siitä. Joten siinä mielessä se on epädemokraattinen, koska se ei liity hallitukseen.

– Ja epäisänmaallinen se on siksi, että ministerin ja etenkin valtiovarainministerin tehtävä on luoda tulevaisuuden uskoa ja sellaista fiilistä yhteiskuntaan, jotta yritykseyt voivat investoida. Ja kun tehdään tällaisia hyvin populistisia ulostuloja, se heikentää juuri sitä, mitä Suomi nyt tarvitsee. Hän ei palvele tässä Suomea vaan omia kannattajiaan.

Purra syytti itse keväällä sote-välikysymyskeskustelussa oppositiota epäisänmaalliseksi, mikä herätti huomiota. Pyrkiikö RKP nyt omaksumaan samankaltaista kielenkäyttöä?

– Minusta on turhauttavaa, jos yksi puolue saa määrittää, mikä on epäisänmaallista ja mikä ei. Minusta tämä (budjettiehdotus) oli epäisänmaallinen teko.

Oliko valtiovarainministerillä kuitenkin oikeus tehdä tällainen ehdotus, vaikkakin oli selvää, että se menee uusiksi hallituksen pöydällä?

– Totta kai ministeri voi tehdä mitä tekee, mutta kyllä tämä oli keskisormen heilutus muille hallituksessa. Hän hyvin tiesi, etteivät muut puolueet voi tätä hyväksyä.

– Lähinnä herää kysymys, miksi hän tekee tämänyyppisiä asioita. Haluaako hän enää edes olla hallituksessa?

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen puolusti Helsingin Sanomissa ehdotusta talouspoliittisesta näkökulmasta, mutta kieltäytyi arvioimasta sen poliittisia valintoja.

– Valtiovarainministerin ohjaus on ollut tässä kyllä vahvaa. Ja virkamiehet puolustavat omaa ministeriään, sekin kuuluu asiaan, kuittaa Bergqvist.