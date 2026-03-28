Verkkouutiset

Yle: Anttila voi tehdä paluun

Anttila asetettiin konkurssiin 10 vuotta sitten ja kaikki myymälät suljettiin.
Anttilan logo kauppakeskus Kampissa Helsingissä 19. heinäkuuta 2016. LEHTIKUVA / ALEKSI TUOMOLA
Anttila-myymälät ja -verkkokauppa saattavat palata Suomeen, kertoo tavaramerkin omistaja, PHH-konsernin toimitusjohtaja Dainius Liulys Ylelle.

Liulysin mukaan Hobby Hallin taustalla oleva liettualainen PHH-konserni harkitsee uuden yrityksen perustamista Anttila-nimen alle. Suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa ja toteutus voisi tapahtua aikaisintaan 1–2 vuoden päässä.

Konserni näkee Anttilassa suurta potentiaalia sen historiallisen tunnettuuden vuoksi, mutta korostaa, että elvytys vaatii tarkkaa suunnittelua ja ”taloudellista muskelia”.

– Palasin yhtiöön saattaakseni sen takaisin raiteilleen. Ykkösprioriteettimme on nyt rakentaa luottamus asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden parissa. Yhtiössä on käynnissä suuri muutos, Liulys sanoo.

– Anttila-brändin elvyttäminen vaatii taloudellista muskelia. Sitä ennen meidän on parannettava kannattavuuttamme.

Vähittäiskauppayhtiö Anttila asetettiin konkurssiin vuonna 2016. Ketjulla oli tuolloin eri puolilla Suomea 36 Anttila-myymälää ja Kodin1-tavarataloa, jotka suljettiin konkurssin jälkeen.

Kauppaneuvos TE:lle: Julkinen sektori on tehoton ja kankea
Harri Bromanin mukaan uudet asiat jäävät tekemättä ja kokeilematta.
EKP valmis nostamaan korkoja jo huhtikuussa
Christine Lagarden mukaan päättäjien täytyy arvioida odotettavissa olevan inflaatiopiikin laajuus ja kesto.
Suomen talous kääntyy kasvuun, kulutus ja investoinnit vetävät
Maailman tilanne voi Etlan mukaan varjostaa näkymiä.
