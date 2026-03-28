Timo Heinonen perää muutosta lastensuojeluun

Lastensuojelun avo- ja sijaishuolto ei näytä toimivan kuten pitäisi, linjaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen Itä-Hämeessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Heinonen sanoo, että avo- ja sijaishuoltoon käytetään vuosittain yli 1,5 miljardia euroa. Kustannukset ovat yli kaksinkertaistuneet vajaan 20 vuoden aikana.

Ongelma ei asiantuntijoiden mukaan kuitenkaan ole rahan puute, vaan sen käyttökohteet.

– Kun järjestelmä ei toimi, resursseja kuluu hukkaan ja siinä kaikki häviävät. Ennen kaikkea häviävät lapset, Heinonen harmittelee.

– Tämän takia resurssit on suunnattava paremmin lasten avuksi ja työkalut on saatava kuntoon.

Ongelmia on lukuisia. Heinonen nostaa esimerkiksi sen, että merkittävä joukko sijaishuollossa asuvia nuoria katoaa, eikä kukaan tunnu etsivän heitä. Hatkojen määrä kasvaa ja laitoksista pakenee yhä nuorempia lapsia. Samalla he altistuvat helposti erilaisille rikoksille.

– Vuositasolla tapahtuu tuhansittain hatkoja, kolmasosassa tapauksista lapsi on kateissa yli viikon, Heinonen varoittaa.

Ongelmien korjaamiseksi hallitus onkin toteuttamassa lastensuojelun kokonaisuudistusta, jossa pureudutaan Heinosen mukaan järjestelmän perusongelmiin. Nämä muutokset antavat ammattilaisille selkeämmät ja toimivammat keinot turvata lasten arki.

– Kasvatuksellisia keinoja laajennetaan, luvattomiin poissaoloihin voidaan puuttua tehokkaammin, ja vakavassa rikoskierteessä oleville lapsille luodaan uusi kuntouttava suljettu laitospalvelu, Heinonen listaa.

Jatkossa lastensuojelulaitoksen työntekijöillä olisikin oikeus pitää lapsesta kiinni ja estää poistuminen laitosalueelta. Jos lapsi on ehtinyt karata, viranomaisilla olisi aiempaa matalampi kynnys paikantaa lapsi ja palauttaa hänet turvaan. Tarvittaessa viranomaiset voisivat mennä asuntoon, jossa lapsen epäillään olevan.

Näiden lisäksi lastensuojelun ja psykiatrian osaaminen sovitetaan paremmin yhteen, jotta vaikeasti oireileva lapsi ei jää pyöröoven vangiksi.

Muutosten tavoite on kokoomusedustajasta selvä: jokaisen lapsen pitää saada tarvitsemansa apu oikeaan aikaan.

– Jokainen lapsi tarvitsee rajoja, mutta myös rakkautta, ja ammattilaiset tarvitsevat edellytykset antaa niitä. Tämä uudistus rakentaa pohjan, Heinonen iloitsee.