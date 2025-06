Näin pahalta näyttää Venäjän lentotukikohta – uudet kuvat julki

Julkisuuteen tihkuvien tietojen perusteella Ukrainan iskusarja Venäjän strategisten pommikoneiden tukikohtiin on ollut menestys.

Ukrainalaisten mukaan iskuissa tuhoutui tai vaurioitui jopa noin 40 Venäjän tärkeää konetta. Kohteiden joukossa on ollut strategisia Tu-95-, Tu-160- ja Tu-22M-pommikoneita ja mahdollisesti jopa kaksi tai useampi A-50-tutkakone. Venäjä on käyttänyt pommittajia Ukrainaan kohdistuneisiin ohjusiskuihin.

Julkisuudessa on kiinnitetty vähemmän huomiota A-50-koneiden menetyksiin. Mikäli tiedot jopa useamman tutka- ja ennakkovaroituskoneen tuhoutumisesta pitävät kutinsa, on kyse erittäin karvaasta tappiosta Venäjän ilmavoimille.

Verkkouutiset on kertonut aiemmin tässä jutussa, mitä tuhoista tiedetään.

Viron Delfin tutkiva toimittaja Holger Roonemaa on nyt julkaissut X:ssä uusia satelliittikuvia Venäjän Belajan lentotukikohdasta (alla).

Tänään otetut Planet Labsin kuvat näyttävät, missä kunnossa lentokalusto on päivänvalossa. Kuvissa näkyy useita täysin romuksi tuhoutuneita Tu-95- ja TU-22M-pommittajia. Kentän ympäristössä on myös laajoja palojälkiä.

Kuvien perusteella on vaikea sanoa, millaisia vaurioita kuvissa päällisin puolin ehjät koneet ovat lisäksi saaneet.

Roonemaa huomauttaa, että kuvista näkyy lennokeilla olleen selkeästi kaksi kohdealuetta.

Aiempien kuvien perusteella on laskettu, että Belajassa tuhoutui ainakin seitsemän arvokasta konetta.

Here you can clearly see several damaged or burned down Tu-22M3 bombers. I'm still struggling to count how many of them are damaged in total. pic.twitter.com/LPdlrwBPge

The overview images shows quite a lot of burnmarks and indicates two larger target areas for UA drones. All images by @planet pic.twitter.com/nTBpwJDfQ6

1/2

The mastermind behind "Operation Web" [as in spider web, not www] says they hit 41 Russian aircraft.

Head of the SBU, Vasyl Malyuk confirms Russian A-50, Tu-95, Tu-22 M3 and Tu-160s were among those damaged.

Satellite imagery shows 7 hits at the Belaya airfield in Irkutsk. pic.twitter.com/ws9eJT3hzv

— Tim White (@TWMCLtd) June 2, 2025