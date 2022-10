Näin murskatappiota on selitetty Venäjän valtionmediassa

Venäjän tarkasti ohjaillussa valtionmediassa on esitetty vaihtelevia arvioita maan asevoimien kokemista viimeaikaisista tappioista.

Osa Venäjää seuraavista asiantuntijoista arvioi informaatioympäristön olleen lähes murroksessa, sillä monia epäonnistumisia on tuotu esiin aiempaa avoimemmin. Tavoitteena voi olla Kremlin suojaaminen arvosteltulta ohjaamalla vastuuta asevoimien johdolle. Sekasortoisesti sujuneen liikekannallepanon vaikeuksista on vastaavasti syytetty paikallistason päättäjiä.

Rossija 1 -kanavan propagandisti Vladimir Solovjov myönsi ohjelmassaan, että 300 000 uuden sotilaan kouluttaminen ja organisointi tulee viemään huomattavasti aikaa. Hän väitti venäläisjoukkojen taistelevan ”satanismia vastaan sen puhtaimmassa muodossa”.

– Tämä tarkoittaa, että asiat eivät tule olemaan meille helppoja tietyllä aikavälillä. Ja tällä hetkellä on turha odottaa hyviä uutisia. Meidän on pidettävä kiinni strategisesta kärsivällisyydestä, Solovjov totesi.

Pervyi kanalin uutisohjelmissa ei ole BBC:n seurannan mukaan edes mainittu Lymanin kaupungin menettämistä. Venäjän joukot vedettiin pois viikonloppuna viime hetkellä ennen kaupungin joutumista mottiin.

Sotakirjeenvaihtaja Dmitri Kulko väitti ukrainalaisjoukkojen kärsineen kovia tappioita Lysitshanskin rintamalla viimeisen kuukauden aikana. NTV-kanavalla mainittiin Lyman, mutta katsojille kerrottiin Venäjän tehneen onnistuneen iskun Ukrainaa vastaan.

– Kiova lähetti kaikkein taitavimmat joukkonsa teurastukseen Lymaniin, josta meidän oli vetäydyttävä eri asemiin saarrostusuhan vuoksi, NTV:n toimittaja muotoili.

Rossija 1 -kanavalla käsiteltiin Donbasin alueen ”vaikeaa” tilannetta, mutta Venäjän joukkojen väitettiin torjuneen ”Ukrainan armeijan epätoivoista vyörytystä”. Ukrainalaisjoukkojen valitettiin olevan ”hampaisiin asti aseistettu” Nato-kalustolla.

Kanavan sotakirjeenvaihtajan mukaan venäläisjoukot kaivautuvat parhaillaan uusiin asemiin Kreminnan kaupungin tuntumassa. Tavoitteena on estää Ukrainan eteneminen Sjeverodonetskiin, joka vallattiin kovien taisteluiden jälkeen kesällä.

NTV was only slightly less evasive. Anatoly Mayorov mentioned it but gave the impression that 🇷🇺 had dealt 🇺🇦 a blow

"Kyiv sent its most combat capable units to the slaughter in Lyman, where we were forced to withdraw to different positions because of the threat of encirclement" pic.twitter.com/MFDZULU6u4

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 3, 2022