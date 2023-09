”Näin lähellä olemme elämämme loppua” – Venäjän hävittäjä ampui brittikonetta ohjuksilla viime vuonna

Venäläishävittäjän laukaisemasta ohjuksesta Britannian tiedustelukoneen lähettyvillä viime syyskuussa on tullut julki uutta tietoa.

Tietojen mukaan Su-27-hävittäjä laukaisi todellisuudessa kaksi ohjusta, joiden kohteena oli tavanomaisella partiointilennolla Mustanmeren yllä ollut Britannian RAF RC-135 -signaalitiedustelukone.

Alun perin Venäjä väitti, että tapaus johtui ”teknisestä viasta”. Tämän selityksen myös Britannian puolustusministeriö virallisesti hyväksyi.

Nyt kolme läntistä tiedustelulähdettä kertoo BBC:lle, että RAF-tiedustelukone sieppasi viestintää venäläiskoneesta. Ohjaamokeskustelu paljastaa, että toinen lentäjistä luuli saaneensa luvan ampua brittikonetta, kun venäläiskomennolta tullut käsky oli epäselvä.

Sen sijaan toinen lentäjä ei ollut samassa käsityksessä – hän kiroili ja vastusti, kun pilotti ampui ensimmäisen ohjuksen. Se ei lukittunut kohteeseen, vaan meni ohi.

Tämän jälkeen ja riidasta huolimatta lentäjä ampui vielä toisen ohjuksen brittikoneeseen. Se putosi, joten kyse oli joko teknisestä viasta tai laukaisun keskeyttämisestä. Lentokoneen pelastuminen oli siis sattuman kauppaa.

RAF-koneessa saattoi olla enimmillään jopa 30-henkinen miehistö. Koneessa myös todennäköisimmin kuultiin kylmäävä keskustelu hävittäjän ohjaamosta reaaliajassa.

– Näin lähellä olemme elämämme loppua, kommentoi uutista venäläinen, länsimaiden medialle kirjoittava toimittaja Leonid Ragozin X-viestialustalla.

Ragozin huomauttaa, että venäläiset sotabloggarit syyttävät täysin rutiininomaisesti Naton tiedustelukoneita siitä, että ne ohjaisivat Ukrainan iskuja Venäjän kohteisiin Mustallamerellä.

– Lentäjät ovat tietenkin heidän yleisössään, Ragozin toteaa.

This is how close we are to the end of our lives. Russian milbloggers routinely blame NATO’s reconnaissance planes for directing Ukrainian attacks on Russian targets in the Black Sea basin. Pilots are their audience of course.https://t.co/6v7ixQrGB1

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) September 14, 2023