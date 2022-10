Venäjän hävittäjä ampui ohjuksen Britannian tiedustelukoneen lähellä

Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi torstaina, että venäläinen Su-27 -hävittäjä laukaisi ohjuksen Britannian RAF RC-135 -signaalitiedustelukoneen vieressä. Asiasta kertovat muun muassa Sky News ja The Mirror.

Kone oli tapahtumahetkellä valvomassa kansainvälistä ilmatilaa Mustanmeren yllä, kun kaksi venäläishävittäjää ryhtyivät varjostamaan sitä.

Puolustusministeri kertoi maansa parlamentille, että Britannia on keskeyttänyt partioinnin ”mahdollisesti vaarallisen” tapauksen jälkeen sekä ilmaissut huolensa Venäjän puolustusministerille Sergei Shoigulle.

Venäjän mukaan ohjuksen laukaisu johtui teknisestä viasta.

BREAKING: Defence Secretary Ben Wallace tells MPs that on September 29 an RAF RC-135 Rivet Joint spy plane was being shadowed by two Russian Su-27s in international airspace when one of the Su-27s "released a missle in the vicinity of the Rivet Joint"

— Ben Glaze (@benglaze) October 20, 2022