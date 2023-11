Näin Kreml käyttää feikkisivustoja väärien tietojen levittämiseen

Venäjä on käynnistänyt laajan disinformaatiokampanjan, jossa käytetään länsimaisten uutissivustojen väärennettyjä versioita Kremlin propagandan levittämiseen. Asiasta kertoo brittilehti Times.

Valesivustoja on valjastettu muistuttamaan esimerkiksi useiden yhdysvaltalaisten uutismedioiden verkkosivuja. Valesivustoilla levitetään etenkin Ukrainan sotaan liittyvää valheellista tietoa ja lietsoa vihamielistä asennetta Yhdysvaltojen politiikkaa kohtaan.

Linkkejä valesivustoille levitetään roskapostikampanjoiden avulla. Roskapostikampanjoita on havaittu etenkin sosiaalisen median viestipalvelu X:ssä, jossa roskapostitusta tapahtuu arvioiden mukaan jatkuvasti.

Valesivustot on taitavasti naamioitu näyttämään aidolta. Ne tunnistaa väärennökseksi tarkkailemalla sivuston verkko-osoitetta. Esimerkiksi Fox Newsistä levitettyjen valeuutissivustojen verkko-osoite on ollut muodossa www.fox-news.in. Median verkkosivujen oikea osoite on muodossa www.foxnews.com.

Fox Newsin nimissä on levitetty esimerkiksi artikkeleita, joissa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin väitetään heikentävän asetoimituksia Ukrainaan ja Israeliin väittämällä, että USA:n asetoimitukset laukaisevat kolmannen maailmansodan Kiinan ja Venäjän kanssa.

Väärennettyjä sivustoja on liikkeellä myös lukuisten muiden medioiden nimissä. Joukossa on myös eurooppalaisia uutismedioita. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että disinformaatiokampanjassa olisi mukana väärennettyjä suomalaisten uutismedioiden sivustoja.

Valeuutissivuja liikkuu myös ukrainalaisten medioiden nimissä. Useissa valeuutissivustoilla on esitetty esimerkiksi väitteitä, joiden mukaan Venäjä on lähellä voittoa Ukrainassa ja että länsimaat ovat ohjaamassa kaiken apunsa Israelille, jonka vuoksi ukrainalaiset joutuvat jatkossa taistelemaan ilman lännen tukea. Todellisuudessa väitteet ovat perättömiä.