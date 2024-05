”Elämme vuotta 1938 – vuosi 1939 voitaisiin vielä välttää”

Ukrainalla on ollut arvostetun yhdysvaltalaisen historiantutkijan, professori Timothy Snyderin mukaan useaan eri otteeseen keskeinen rooli suurvaltojen välisessä kamppailussa, ja niin on hänen mukaansa myös nyt.

Ukrainan puolustussota imperialistista Venäjää vastaan ei ole hänen mielestään olennainen vain siksi, että Vladimir Putinin tavoitteena on kansanmurha keskellä Eurooppaa, vaan myös koska se muistuttaa, että kansainvälistä oikeutta on aika ajoin noustava puolustamaan.

Padotessaan Putinin aggressiota Ukraina käy yksin ja valtavin uhrauksin sellaista sotaa, jota varten Naton on olemassa – näin siitä huolimatta, että Ukrainan talous on kooltaan vain 1/250 Naton jäsenmaiden talouksien yhteenlasketusta koosta, Yalen huippuyliopiston historian professorina toimiva Snyder sanoi lauantaina päättyneessä kansainvälisessä Lennart Meri -konferenssissa Tallinnassa.

Kysyttäessä, eletäänkö nyt ikään kuin uudelleen surullisenkuuluisan Münchenin konferenssin vuotta 1938 vai toisen maailmansodan syttymisvuotta 1939, Snyder kallistuvansa vuoden 1938 kannalle.

– Tämä on kuin 1938, jolloin Tšekkoslovakia oli päättänyt taistella. Se oli epätäydellinen demokratia, Euroopan itäisin demokraattinen valtio silloin. Se ei ollut täydellinen, sillä oli monenlaisia ongelmia, Snyder totesi.

Kyse pitkälti bluffista

Kun Adolf Hitlerin johtama natsi-Saksa uhkasi vuonna 1938 Tšekkoslovakiaa, maa oli valmistautunut puolustamaan suvereniteettiaan.

– Sellaisessa maailmassa, jossa Tšekkoslovakia olisi niin tehnyt, toista maailmansotaa ei olisi tullut. Tšekkoslovakialla oli hyvä armeija, se olisi voinut pysäyttää Saksan. Kyse oli pitkälti Saksan bluffista. Jos Tšekkoslovakia olisi taistellut, ja jos ranskalaiset, britit ja lopulta myös amerikkalaiset olisivat tulleet apuun, olisi ollut kyse konfliktista, mutta ei toisesta maailmansodasta, Snyder sanoi.

Münchenin konferenssin seurauksena Britannian ja Ranskan painostama Tšekkoslovakia päätyi kuitenkin antamaan periksi Hitlerin vaatimuksille.

– Saksan hyökätessä Puolaan vuonna 1939 sillä olikin sitten hallussaan tšekkiläinen puolustusteollisuus, joka oli silloin maailman paras, sen riveissä oli slovakkisotilaita, ja hyökkäys tapahtui maantieteellisistä lähtökohdista, jotka Saksa oli saavuttanut vain koska Tšekkoslovakiaa ei enää ollut, Snyder totesi.

”Jos haluamme välttää suursodan”

Jos ukrainalaiset luovuttaisivat – tai jos länsi pettäisi Ukrainan – seuraavaan sotaansa Venäjä kävisi Snyderin mukaan merkittävästi nykyistä vahvempana.

– Silloin vastassamme olisi Venäjä, jolla on käsissään ukrainalainen teknologia, ukrainalaisia joukkoja ja uudenlainen maantieteellinen positio. Silloin oltaisiin vuodessa 1939, hän sanoi.

– Olemme vuodessa 1938 vielä nyt. Se mitä ukrainalaiset puolestamme tekevät, on itse asiassa vuoden 1938 pitkittämistä. He auttavat meitä välttämään joutumisen vuoteen 1939. Ukrainalaiset antavat meille tilaisuuden, ja meidän on syytä tarttua siihen, jos haluamme välttää uuden suursodan, hän varoitti.