Voiko Kiina painostaa Kremlin rauhaan?

Tutkijat ovat esittäneet vaihtelevia arvioita siitä, missä määrin Kiinan presidentti Xi Jinping voi tai haluaa vaikuttaa Venäjän sotatoimiin Ukrainassa.

Sotatoimien aiheuttamat häiriöt maailmantaloudessa ovat heikentäneet Kiinan omia talousnäkymiä. Maan johdossa kuitenkin katsotaan, että Venäjä on hyödyllinen strateginen kumppani osana vastakkainasettelua lännen kanssa.

Asia Society -ajatuspajan asiantuntija Neil Thomas huomauttaa Xi Jinpingin ja Vladimir Putinin järjestäneen kommunistisen puolueen päämajassa Zhongnanhaissa tapaamisen, jonka agendalla oli näkemysten vaihtaminen Ukrainan kriisin suhteen.

– En ole optimistinen, mutta Xi kertoi Putinille tietääkseni ensimmäisen kerran, että Kiina haluaa ”varhaisen poliittisen ratkaisun Ukrainan kysymykseen”, Thomas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kiina ehdottaa kansainvälisen rauhankonferenssin järjestämistä, jossa kaikista ehdotuksista käytäisiin ”reilu keskustelu”. Xin mukaan sota voidaan ratkaista vain tavalla, joka sisältäisi kestävän turvallisuusrakenteen tai -arkkitehtuurin. On epäselvää, olisiko tällainen järjestely Ukrainan kannalta hyväksyttävissä.

– Kiinalla, kuten millä tahansa välittäjätaholla, olisi vaikeuksia saada sekä Ukraina että Venäjä hyväksymään esitys. Suurena kysymyksenä on se, saako Xi puristettua Putinilta sellaisia myönnytyksiä, joihin muut eivät pysty, tutkija pohtii.

– On silti kyseenalaista, jos Xi aikoo (tai pystyy) painostamaan Putinia. Mutta se ei ole mahdotonta, koska hänellä on syynsä siihen.

Taustalla ovat kiristyneet jännitteet lännen kanssa ja lisääntyvä pakoteuhka Yhdysvalloista. Kiinan ja Venäjän yhteisessä julkilausumassa oli paljon länsivastaista henkeä, mutta ei aiempaan tapaan mainintaa ”rajattomasta” yhteistyöstä. Xin kannalta tulitauon tai rauhansopimuksen välittäminen olisi merkittävä arvovaltavoitto kansainvälisellä areenalla.

Venäjän ja Ukrainan välinen sopu ei toisaalta muuttaisi Yhdysvaltain linjaa Kiinan suhteen, Thomas uskoo.

– Mutta sillä olisi ehkä enemmän vaikutusta Euroopassa? Tämä on merkittävä kysymys Xin kannalta, tutkija toteaa.

Might Xi prod Putin to settle with Ukraine?

They met specially in Zhongnanhai for "an in-depth exchange of views on the Ukraine crisis"

I'm not optimistic, but Xi did tell Putin for the first time (AFAIK) China wants "an early 早日 political settlement of the Ukraine issue" 1/ pic.twitter.com/aatjyA1Rpi

