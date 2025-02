Näin Kiina varautui Donald Trumpin talousiskuun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinaan, Kanadaan ja Meksikoon kohdistuvat tullit astuvat voimaan tänään 1. helmikuuta, mutta tullien laajuuteen liittyy kuitenkin vielä epävarmuuksia. Kiinalle asetetun tullin suurus on kymmenen prosenttia, kertoo BBC.

Kiina on Trumpin talousiskujen vuoksi joutunut tekemään merkittäviä muutoksia toiminnassaan. Tilanne ei ole Kiinalle kuitenkaan yllätyksellinen, sillä Kiinassa on valmistauduttu ja etsitty ratkaisuja muuttuneessa maailmanpoliittisessa toimintaympäristössä ja kauppasodan värittämässä tilanteessa jo pitkään. Moni yritys on jo aiemmin siirtänyt toimintaansa ulkomaille, jotta tullimuutokset eivät estäisi tilausten toimittamista ja aiheuttaisi peruutuksia.

Esimerkiksi suuret yritykset, kuten Nike, Adidas ja Puma ovat jo paenneet ja siirtäneet toimintaansa Vietnamiin. Myös pienempiä yrityksiä siirretään muualle.

Yrittäjä Huang Zhaodong kertoo rakentaneensa nyt jo toisen tehtaan Kambodžaan vastatakseen yhdysvaltalaisten jättiläisten Walmartin ja Costcon tilaustulvaan. Hänen mukaansa yksi kysymys on näinä aikoina ylitse muiden.

– Missä tehdas sijaitsee?

Yrittäjän mukaan oikea vastaus on, että ei Kiinassa.

Zhaodong rohkaisee kiinalaisia yrittäjiä siirtämään toimintaa muualle ja katsastelemaan tavanomaisesta poikkeavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi juuri Kambodžassa nyt 90 prosenttia vaatetehtaista on kiinalaisten omistamia tai johtamia.

Myös AlixPartnersin edustaja Kenny Yao kehoittaa kiinalaisia katsomaan kauemmas.

– Esimerkiksi kohti Afrikkaa tai Latinalaista Amerikkaa. Tämä on vaikeampaa, mutta on hyvä katsoa kohti alueita, joihin ei ole aiemmin kohdentanut katsetta, hän toteaa.

Hänen mukaansa Kiinalla on nyt vaihtoehtoja, mitä ei olla saavutettu yhdessä yössä.

Paikalliset näkevät tilanteessa kuitenkin myös negatiivisia elementtejä.

Kiinalainen Peng ilmaisee huolensa siitä, että yritykset kuitenkin tässä tilanteessa menettävät työntekijöitä ja paikalliset työnantajia, koska monet työntekijät asuvat tehtaan lähiseudulla, jolloin toiminnan siirtäminen vaikeuttaa paikallisten elämää ja työssäkäyntiä.

Hän kertoo ymmärtävänsä geopoliittisen asetelman tilanteen taustalla, mutta toteaa, että ”paikalliset yrittävät kuitenkin vain hankkia elantonsa”.

Tilanteeseen on johtanut muun muassa Yhdysvaltojen syyte Kiinan epäreilusta kaupankäynnistä, ja siitä, että se tuottaa liian paljon, usein valtiontuilla. Myös EU on asettanut tulleja sähköajoneuvojen tuonnille. Kiinassa tilanne taas nähdään länsimaisena yrityksenä tukahduttaa Kiina ja estää sen kasvu. Kiinan näkemyksessä korostuu se, että kauppasodassa ei voi olla voittajia.

Kiina vie Yhdysvaltoihin muun muassa tavaraa ja vaatteita satojen miljardien edestä vuosittain.

Donald Trump on kertonut asettavansa vielä lisää tulleja helmikuun puolivälin aikaan, ja ilmoittanut samalla myös EU:n olevan tulliuhan alaisuudessa.