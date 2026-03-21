Talsa: Asko ja Sotka saivat uuden omistajan

Konkurssiin haetuille Asko- ja Sotka-huonekaluketjuille on löytynyt uusi omistaja, kertoo Taloussanomat. Ketjujen uusi omistaja on kalustetalon Maskun perustajana tunnettu Toivo Sukari.

– Kaupat ovat syntyneet ja rahat ovat liikkuneet konkurssipesälle, Sukari kertoo Talsalle.

Hän ei paljasta kauppahintaa tai kaupan muita yksityiskohtia. Hänen mukaansa kyseessä on kuitenkin ”iso satsaus” ja Askoon tullaan käyttämään mittava määrä rahaa.

Sukarin mukaan kauppojen taustalla on häntä vaivannut ajatus arvostetun ja perinteikkään Asko-brändin katoamisesta.

– Ei Askoa voi haudata, ei tämä voinut mennä niin. En voinut antaa sen tapahtua. Lähes liikutuin, kun mietin Askon tuhoa, Sukari toteaa.

Sukari on tehnyt kaupat sekä Askosta että Sotkasta. Molemmilla ketjuilla on ollut sama omistaja ja niin on jatkossakin. Sukarin mukaan Askon toiminnan jatkaminen on nyt kuitenkin etusijalla.

– Avataan nyt ensin Asko, ja sen jälkeen katsotaan, mitä Sotkan kanssa tehdään.