Venäjän Jekaterinburgissa sijaitseva Kirkko veren päällä – joka rakennettiin talon paikalle, jossa Romanovin perhe teloitettiin – on asentanut sisäpihalleen jäljennöksen putkesta, jonka läpi venäläissotilaat ryömivät maaliskuun alussa päästäkseen Ukrainan silloin hallinnassa olleeseen Sudzhan kaupunkiin Venäjän Kurskin alueella, kertoo uutissivusto meduza.

– 16-metrinen putkenpätkä on tuotu kirkolle. Jäljennöksen halkaisija vastaa täsmälleen putken halkaisijaa, joka mahdollisti sotilaillemme sankarillisen voiton, kirkko sanoo Kremlin propagandaa myötäilevässä lausunnossaan Telegram-kanavallaan.

Maaliskuun alussa joukko venäläisiä sotilaita ryömi useita kilometrejä käytöstä poistettua kaasuputkea pitkin päästäkseen Sudzhaan Ukrainan joukkojen selustaan.

Kremlin propaganda kuvaili toimenpidettä ”sankarilliseksi” ja ”vertaansa vailla olevaksi”, vaikka riippumattomien tarkkailijoiden mukaan sillä ei ollut ratkaisevaa roolia kaupungin takaisinvaltaamisessa.

Ukrainalaisten kerrotaan osanneen odottaa hyökkäystä maahanlaskujoukkojen tiedustelun havaittua valmistelut. Venäläisiä vastaan sanotaan keskitetyn muun muassa raketti- ja tykistöiskuja, joiden seurauksena jopa 80 prosenttia venäläisjoukosta tuhottiin.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan osa venäläissotilaista tukehtui putkessa happivarusteista huolimatta.

Venäläiskirkolle tuotu putki on osa näyttelyä, joka on omistettu Kurskin alueen sotilasoperaatiolle, jonka aikana Sudzha otettiin takaisin. Näyttelyn on määrä avautua 25. maaliskuuta.