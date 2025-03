Video operaatiosta julki – sotilaat tulivat ulos kaasuputkesta

Kymmenien tai jopa yli sadan venäläissotilaan kerrottiin kulkeneen päiväkausia metaanihöyryjen läpi Kurskin alueella. Tavoitteena oli tehdä käytöstä poistettua kaasuputkea pitkin yllätyshyökkäys Ukrainan joukkoja vastaan Sudzhan kaupungissa.

Maaliskuun 8. päivänä tuntematon määrä sotilaita ilmestyi putkesta kaupungin laitamilla ja ajautui tulitaisteluun ukrainalaisjoukkojen kanssa. Ukrainan asevoimat vahvisti tapahtuman mutta väitti, että osaston saapuminen oli havaittu etukäteen. Yllätysiskun kerrottiin epäonnistuneen.

Samaan aikaan tehdyt Venäjän ja Pohjois-Korean hyökkäykset pakottivat Ukrainan vetäytymään hätäisesti Kurskin alueelta kohti rajaa.

Tunnettu ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov sanoi venäläisten siirtäneen kaasuputkea pitkin komppanian verran rynnäkköjoukkoja ja ajaneen kiilan ukrainalaisten asemiin. Butusov kertoi lähteisiinsä viitaten, ettei hyökkäystä ollut havaittu lennokeilla. Putki oli läpimitaltaan paikoin vain 1,4 metriä.

Erään venäläisbloggaajan mukaan operaatio ei ollut mennyt aivan suunnitelmien mukaan, koska osa sotilaista oli tukehtunut happivarusteista huolimatta 15 kilometrin matkalla.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu videota, jonka kerrotaan näyttävän Tshetshenian Ahmat-yksikön Aida-ryhmän sotilaita. Sotilaat olivat tulleet ulos putkesta ja olivat matkalle kohti Kubatkinin lähellä sijaitsevia siltoja.

Toisella videolla näkyy, kuinka ukrainalainen panssariajoneuvo tulitti venäläisjoukkoja 8. maaliskuuta. Aidan sotilaat vedettiin väitetysti takalinjaan maaliskuun 10. päivänä muiden Venäjän asevoimien saavuttua paikalle Kubatkiniin.

Video footage reportedly from the Kursk pipeline operation.

The first video reportedly shows Aida troops headed toward the bridges near Kubatkin (see below) after exiting the pipeline.

The second video shows a Ukrainian armored vehicle firing on the outskirts of Kubatkin… https://t.co/O9YvuYK44m pic.twitter.com/JcIz8lQj1g

— John Hardie (@JohnH105) March 14, 2025