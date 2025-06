Näin Iraniin iskenyttä F-16-hävittäjää tankataan ilmassa – video

Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistuneet yhteisöt jakavat sosiaalisessa mediassa videota (jutun alla), joka väitetysti näyttää Israelin ilmavoimien Boeing 707 -tankkerin ja F-16-hävittäjän ilmatankkauksen Syyrian Deir ez-Zorin maakunnan yllä.

Hävittäjän kerrotaan olevan paluumatkalla Iraniin tehtyjen iskujen jälkeen. Asiasta kertoo muun muassa The Times of Israel.

Lyhyellä videolla näkyy, kuinka F-16 lähestyy tankkeria ja valmistautuu tankkaukseen.

Israel on iskenyt laajasti ydinlaitoksiin ja Iranin ohjusjärjestelmiin sekä surmannut ylintä sotilasjohtoa ja useita maan ydintutkijoita.

Israel on valmistautunut jatkamaan iskuja Iraniin seuraavat kaksi viikkoa.

Europarlamentaarikon (kok./EPP) ja Ulkopoliittisen instituutin entisen johtajan Mika Aaltolan mukaan Israel kokee Iranin ydinohjelman ja ballististen ohjusten kehityksen suorana eksistentiaalisena uhkana.

An Israeli F-16i fighter jet was refueled mid-air by an Israeli Boeing 707 Re’em tanker over Syria’s Deir ez-Zor province while returning from a strike on Iran. pic.twitter.com/6uMfXhPzTM

— Open Source Intel (@Osint613) June 13, 2025