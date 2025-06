Israel: Iskut jatkuvat kaksi viikkoa – jopa 20 komentajaa surmattiin bunkkeriin

Israel kertoo olevansa valmistautunut jatkamaan iskuja Iraniin seuraavat kaksi viikkoa. Israelin puolustusvoimat tiedotti perjantaina iltapäivällä aloittaneensa jälleen uuden iskujen sarjan.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi Wall Street Journalin mukaan, että sotilasoperaatio tulee jatkumaan ”niin monta päivää kuin on tarpeen”.

Korkean israelilaisviranomaisen mukaan Israel on suunnitellut 14 päivän operaation. Yhdysvallat on varoittanut Irania iskemästä amerikkalaisjoukkoihin Lähi-idässä, minkä Teheran on uhannut tehdä.

Israel on iskenyt laajasti ydinlaitoksiin, Iranin ohjusjärjestelmiin sekä surmannut ylintä sotilasjohtoa sekä useita maan ydintutkijoita.

Kuolleiden joukossa on paljon Iranin vallankumouskaartin avaruus- ja ilmavoimien ylintä johtoa, jopa 20 komentajaa. Heidän kerrotaan kuolleen bunkkerissa, jonne Israel teki ilmaiskun.

Muun muassa Iranin vallankumouskaartin komentaja Hossein Salami, Iranin asevoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Mohammad Bagheri ja asevoimien ylimpiin komentajiin kuulunut kenraali Gholam Ali Rashid ovat kuolleet Israelin pommituksissa.

Iranin johtaja Ali Khamenei on nimittänyt uusia komentajia surmattujen tilalle, jotta komentoketjuun ei syntyisi valtatyhjiötä. Khamenei on vannonut Iranin kostavan iskut.

Over 20 senior commanders are believed to have been eliminated by this morning’s strike by the Israeli Air Force on an underground command bunker beneath the Headquarters of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ (IRGC) Aerospace Forces.

— OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025