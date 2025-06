Israelin mukaan ydinlaitoksen maanalaiset tilat vaurioituivat

Israelin ilmavoimien hävittäjät iskivät yön aikana tarkan tiedustelutiedon ohjaamina Iranin uraanin rikastuslaitokseen Natanzin alueella, Israelin asevoimat (IDF) kertoo X-palvelussa.

IDF:n mukaan se on Iranin suurin uraanin rikastuslaitos, joka on toiminut vuosia ydinasekyvyn saavuttamiseksi ja jossa sijaitsee uraanin rikastamiseen sotilaskäyttöön tarvittava infrastruktuuri.

– Osana iskuja vaurioitui laitoksen maanalainen alue. Alueella on monikerroksinen rikastushalli sentrifugeineen, sähköhuoneineen ja muine tuki-infrastruktuureineen.

Lisäksi iskujen kohteena oli kriittinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa laitoksen jatkuvan toiminnan ja Iranin hallinnon jatkuvat pyrkimykset hankkia ydinaseita.

– Jatkamme toimintaamme estääksemme Iranin hallintoa hankkimasta ydinaseita.

Europarlamentaarikon (kok./EPP) ja Ulkopoliittisen instituutin entisen johtajan Mika Aaltolan mukaan Israelin iskut Iranin johtoa ja ydinohjelmaa vastaan ovat välttämättömiä toimenpiteitä sen olemassaolon turvaamiseksi.

– Israel kokee Iranin ydinohjelman ja ballististen ohjusten kehityksen suorana eksistentiaalisena uhkana. Iranin tuki Hamasille ja Hizbollahille toinen syy, hän kirjoittaa X-palvelussa.

– Israelin mukaan Iran ”ostaa aikaa” neuvotteluilla samalla kun se edistää ydinaseohjelmaansa.

⭕️ IAF fighter jets, guided by precise intelligence, struck the Iranian regime's uranium enrichment site in the Natanz area overnight. This is the largest uranium enrichment site in Iran, which has operated for years to achieve nuclear weapons capability and houses the… pic.twitter.com/JVLIZFHwLm

— Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025