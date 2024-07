Näin Iran kommentoi väitettyä Donald Trumpin salamurhajuonta

Iranin ulkoministeri kiistää, että maalla olisi ollut aikeita murhata Yhdysvaltain entinen presidentti ja republikaanien nykyinen presidenttiehdokas Donald Trump.

Uutispalvelu CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla lähteisiinsä viitaten, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat saaneet viime viikkoina tiedustelutietoa Iranin suunnitelmasta yrittää murhata Donald Trump, mikä johti siihen, että salainen palvelu lisäsi turvatoimia entisen presidentin ympärillä.

CNN haastatteli Iranin virkaa tekevää ulkoministeriä Ali Bagheri Kania New Yorkissa.

Haastattelussa CNN:n toimittaja kysyi Kanilta suoraan, oliko mahdollinen salamurhajuoni kosto tammikuussa 2020 kuolleen iranilaisen kenraalin Qassem Suleimanin murhasta, joka tapahtui Trumpin hallinnon aikana.

Iranin armeijan islamilaisen vallankumouskaartin komentaja kuoli Yhdysvaltain ilmaiskussa Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä.

– Sanoin teille nimenomaisesti, että turvautuisimme laillisiin ja oikeudellisiin menettelyihin ja kehyksiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla saattaaksemme kenraali Suleimanin salamurhan tekijät ja sotilaalliset neuvonantajat oikeuden eteen, ulkoministeri Kani sanoi haastattelussa.

– Tähän asti olemme tehneet sen, ja tämä on oikeutemme ja tietysti jatkamme sitä. Amerikkalaiset sanoivat avoimesti, että he murhasivat Iranin sotilaskomentajan. Joten meidän luonnollinen oikeutemme on seurata tätä asiaa, ja ne, joita tässä asiassa syytetään, tulee saattaa oikeuden eteen – oikeudenmukaisessa tuomioistuimessa, Kani totesi CNN:lle.

CNN:n haastattelemien lähteiden mukaan ei ole viitteitä siitä, että lauantaina Pennsylvanian Butlerissa Trumpin salamurhayritykseen syyllistynyt Thomas Matthew Crooks olisi liittynyt Iranin juoneen.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden asiantuntija sanoi, että salainen palvelu ja Trumpin kampanja olivat tietoisia mahdollisesta uhasta ennen lauantain kampanjatilaisuutta.

Trumpin kampanja ei paljastanut, oliko se tietoinen nimenomaan Iranin uhkasta.

– Emme kommentoi presidentti Trumpin turvallisuustietoja. Kaikki kysymykset tulee osoittaa Yhdysvaltain salaiselle palvelulle, Trumpin kampanja sanoi lausunnossaan.

Salaisen palvelun virkamiehet ovat varoittaneet Trumpin kampanjaa toistuvasti pitämästä ulkoilmatilaisuuksia. Varoitukset ovat CNN:n mukaan olleet luonteeltaan yleisellä tasolla.

Iranin pysyvä edustusto YK:ssa on myös kiistänyt, että Iranilla olisi ollut aikeita Trumpin murhaamiseksi.