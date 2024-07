Näiltä tahoilta Li Andersson keräsi eurovaalien ennätyksellisen äänipotin

Noin 60000 sosialidemokraattia äänesti vasemmistoliiton Li Anderssonia kesäkuun eurovaaleissa. Lisäksi moni perussuomalainen jäi kotiin tai päätyi tukemaan kokoomusta. Tiedot ilmenevät yhteiskunnallisiin kysymyksiin erikoistuneen tutkimusyhtiö Verianin (entinen Kantar Public) tiistaina julkaistusta europarlamenttivaalien seurantatutkimuksesta.

Andersson keräsi viime kesäkuussa järjestetyissä europarlamenttivaaleissa kaikkien aikojen äänipotin. Häntä äänesti lähes neljännesmiljoona suomalaista.

Verianin tutkimuksen mukaan Andersson sai omat joukkonsa innostumaan äänestämisestä. Useampi kuin neljä viidestä (84 prosenttia) viime eduskuntavaaleissa vasemmistoliittoa äänestäneistä kertoi osallistuneensa myös europarlamenttivaaleihin. Heistä noin 150000 uudisti nyt tukensa vasemmistoliitolle.

Lisäksi noin 75000 eduskuntavaaleissa sosialidemokraatteja äänestänyttä päätti eurovaaleissa antaa äänensä vasemmistoliiton ehdokkaille. Saman teki osapuilleen 30000 vihreää.

Valtaosa vasemmistoliiton SDP:ltä tulleista äänistä (60000) meni tutkimuksen mukaan Anderssonille.

Verianin mukaan Li Andersson -ilmiö selittää valtaosan SDP:n kokemasta tappiosta, ja söi myös vihreiden vaalituloksesta jonkin verran.

Perussuomalaisten romahdus puolestaan johtui Verianin mukaan pääosin siitä, että lähes puolet sitä eduskuntavaaleissa äänestäneistä päätti jäädä kotiin.

Tutkimuksen perusteella noin 50000 perussuomalaista päätti äänestää oman puolueensa sijaan kokoomuksen listalla ollutta ehdokasta.

Verianin mukaan näkemykset Suomeen ja suomalaisiin sekä EU:n suuntaan ja kehitykseen liittyvistä asioista olivat tärkeimpinä pidetyt eurovaaliehdokkaan valintakriteerit.

71 prosenttia kertoi ehdokkaan Suomea ja suomalaisia koskevien arvioiden vaikuttaneen joko ratkaisevasti tai melko paljon omaan valintansa. Yhtä moni (70 prosenttia) totesi saman EU:n suuntaa ja kehitystä koskevista ajatuksista.

Lisäksi 62 prosenttia piti äänestyspäätöstä tehdessään tärkeänä, että ehdokkaalla on asiantuntemusta EU:ta koskevissa asioissa.

Puolueen näkemykset Eurooppaan liittyvissä asioissa sekä sen toiminta kotimaassa olivat tärkeitä europarlamenttivaalien puoluevalinnan kriteereitä.

70 prosenttia kertoi puolueen EU-asioita koskevan linjan ratkaisseen tai ainakin vaikuttaneen melko paljon äänestysvalintaansa. 68 prosenttia totesi saman puolueen toiminnasta kotimaan politiikassa.

Vaikeus löytää itselle sopiva ehdokas oli suurin yksittäinen syy olla äänestämättä eurovaaleissa. 45 prosenttia äänestämättä jättäneistä vetosi tähän perusteeseen. 38 prosenttia ei äänestänyt, koska ei löytänyt sopivaa puoluetta.

Hieman useampi kuin kaksi viidestä (43 prosenttia) jätti äänestämättä, koska tuntee yleensä epäluottamusta poliitikkoja ja politiikkaa kohtaan. 39 prosentille Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti taas ovat niin etäisiä, ettei eurovaaleissa viitsi äänestää.

Tutkimusyhtiö Verian teki europarlamenttivaalien seurantatutkimuksen 15.-20.6.2024. Tutkimus on toteutettu Verianin yhteistyökumppani Kantar Media Finlandin Kanava-vastaajapaneelissa. Haastateltu joukko edustaa Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Haastattelujen kokonaismäärä on 1036. Tutkimustulosten virhemarginaali on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.