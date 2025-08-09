Muutos taistelukentällä – droonit iskevät uudella tavalla

Ukrainan asevoimilla oli sodan alkuvaiheessa etulyöntiasema lennokkisodankäynnissä, mutta Venäjä on lisännyt viime vuosina tuotantoaan massiivisesti ja kehittänyt asevoimiensa droonitaktiikoita.

Rintaman yllä käytetään tiedustelulennokkien ohella tuhansia videolinkin kautta ohjattavia FPV-räjähdedrooneja. Radioyhteyksiä hyödyntävien laitteiden ohella valokuitukaapelia perässään pudottavat lennokit ovat yleistyneet, sillä ne ovat immuuneja elektroniselle häirinnälle. Jatkuvat iskut etulinjan tuntumassa vaikeuttavat molempien osapuolten operaatioita ja joukkojen huoltoa.

Sotaa seuraava ISW-tutkimuslaitos arvioi Kremlin viimeaikaisen etenemisen olevan osaltaan seurausta aiempaa paremmasta teknologiasta ja uusista miehittämättömien ilma-alusten taktiikoista. Venäläisjoukot pystyvät iskemään Ukrainan logistiikkaa, puolustusasemia ja sotateollisuutta vastaan.

Droonien aiempaa pidempi kantama mahdollistaa huoltokeskusten ja sotilaallisen infrastruktuurin moukaroinnin rintamalinjan takana. Keskimatkan tiedustelu- ja hyökkäyslennokkien kyvykkyyksiä on kohennettu lisäämällä hyödyntämällä tekoälyä ja koneoppimista. Laitteet kestävät yhä paremmin elektronista häirintää.

Hyökkäyksissä joukkojen huoltoa vastaan käytetään erityisesti valokuitudrooneja. Ne pystyvät laskeutumaan maastoon ja odottamaan sopivaa kohdetta esimerkiksi maanteiden varrella.

Niin sanottuja nukkuja- tai vaanijadrooneja lennätetään myös katoille tai kukkuloille, minkä jälkeen ne laskeutuvat ja siirtyvät akunsäästötilaan. Laitteet voivat olla tällaisessa horrostilassa jopa viikkoja ennen niiden herättämistä ja yllätysiskun tekemistä. Edulliset, mutta vaaralliset valokuitudroonit on helpompi piilottaa, sillä ne eivät lähetä radiosignaaleja.

Venäjän on havaittu asentavan hyökkäyslennokkeihin myös aiempaa tuhoisampia taistelukärkiä. Molnija-2- ja Lancet-drooneihin varustettavat termobaariset Shmel-kranaatit ovat tehokkaita jalkaväen suoja-asemien tuhoamisessa.

Ukrainan sotilaiden mukaan venäläiset lähtevät usein vain kahden tai kolmen sotilaan voimin hyökkäykseen droonien tuella. Panssariajoneuvoja on näkynyt yhä vähemmän esimerkiksi Pokrovskin rintamalla.

LUE MYÖS:

Panssarit katosivat etulinjasta – venäläiset vain kilometrien päässä kohteesta (VU 7.8.2025)