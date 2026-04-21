MTV: Hanaveden hinta voi jopa kaksinkertaistua

Osassa Suomea vesilasku voi pahimmillaan jopa kaksinkertaistua tulevina vuosina, ennakoi Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Vahala MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Oulun yliopiston tutkijoiden mukaan vesihuoltoon kohdistuu jopa 700 miljoonan euron investointitarve vuoteen 2040 mennessä.
Suurin lasku ja hinnan tuplaantuminen uhkaa Vahalan mukaan pieniä vesilaitoksia.
– Isoilla vesilaitoksilla olemme arvioineet, että ehkä seuraavan seuraavan parinkymmenen vuoden aikana nostotarve olisi 30 prosenttia plus inflaation siihen päälle, Vahala kertoo.
Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Reetta Kuronen sanoi aiemmin Ylelle, että vesi on suorastaan kestämättömän halpaa Suomessa, sillä sen hintaan ei ole laskettu investointeja, jota vesihuoltoon pitäisi tehdä.
Veden hinnassa on kuitenkin suurta alueellista vaihtelua. Ero halvimman ja kalleimman veden välillä voi omakotitalossa olla satoja tai jopa yli tuhat euroa vuodessa.