Moni tekee tämän virheen petivaatteiden kanssa, siitepöly päätyy sänkyyn

Siitepölykausi lisää oireita monilla suomalaisilla, mutta arjen valinnoilla niitä voi myös pahentaa. Siivousyrityksen mukaan erityisesti petivaatteiden tuuletusta ulkona kannattaa nyt välttää.

Siivousyritys Koti Puhtaaksi Oy:n mukaan siitepölyä kulkeutuu keväällä runsaasti sisätiloihin ilmanvaihdon, vaatteiden, kenkien ja lemmikkien mukana. Tämä voi aiheuttaa tukkoisuutta, silmien kutinaa ja yskää, joista kärsii Terveyskirjaston mukaan yli miljoona suomalaista.

Yhtiön toimitusjohtaja Reetta Alastalo korostaa, että oireita voi lievittää tehokkaasti siivouksella ja oikeilla arjen valinnoilla.

– Ulkona kuivatetun pyykin mukana siitepöly leviää herkästi sisätiloihin, mikä voi pahentaa oireita, hän sanoo tiedotteessa.

Alastalon mukaan erityistä huomiota kannattaa kiinnittää tekstiileihin, joihin siitepöly ja katupöly tarttuvat helposti. Jo pelkkä petivaatteiden säännöllinen pesu voi vähentää oireita merkittävästi.

Petivaatteet suositellaan pesemään vähintään kerran viikossa 60 asteessa. Lisäksi iltasuihku ennen nukkumaanmenoa vähentää siitepölyn kulkeutumista sänkyyn.

Myös ilmanvaihto vaikuttaa olennaisesti oireisiin. Ikkunoita kannattaa pitää kiinni siitepölyaikaan, ja tuuletus on suositeltavaa ajoittaa sateen jälkeiseen aikaan, jolloin ilmassa on vähemmän siitepölyä. Tuuletusluukkujen suodattimet voivat vähentää siitepölyn pääsyä sisälle.

Alastalo muistuttaa, että siitepölyn lisäksi keväällä ilmassa on runsaasti katupölyä, joka voi aiheuttaa oireita myös niille, joilla ei ole varsinaista allergiaa.

Pintojen säännöllinen pyyhkiminen nihkeällä liinalla sekä vaatteiden ravistelu ja lemmikkien harjaus ulkona vähentävät pölyn kulkeutumista sisätiloihin. Myös ikkunoiden ja karmien puhdistaminen voi olla tarpeen, jos siitepölyä on kertynyt näkyvästi.

Alastalon mukaan ikkunoiden pesu ei ole turhaa siitepölyaikanakaan.

– Hyvin pesty ja huuhdeltu ikkuna hylkii uutta pölyä paremmin kuin likainen lasi, hän toteaa.