Muurahaiset voi häätää kotoa helpolla kikalla

Kevään tullen kotiin voi tulla kutsumattomia vieraita.
Muurahaiset ovat yleinen näky Suomen luonnossa, mutta harva haluaa nähdä niitä omassa keittiössään. Ne ovat erityisesti sokeristen juomien ja lattialla olevien murusten perässä.
Muurahaisten häätämiseen on kuitenkin olemassa helppo ratkaisu, kertoo Herkkusuut-sivusto.
Kanelin ripottelu muurahaisten kulkureitille saa kutsumattomat vieraan kääntymään usein toiseen suuntaan. Mikäli muurahaiset löytävät toisen reitin sisään, voi kanelia ripotella myös uudelle reitille.
Kanelin hyvä puoli on myrkyttömyys, joten se soveltuu myös lapsiperheisiin. Paras keino ennaltaehkäistä muurahaisongelmaa on kuitenkin siisteys.
Suurissa määrin kaneli voi aiheuttaa oireita koirille, joten sitä ei kannata jättää tarkoituksella koirien nuoltavaksi.