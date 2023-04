MT: HUS-urkkija on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen

Luvattomasti ihmisten tietoja urkkinut HUS-yhtymän työntekijä on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Lehti perustaa tietonsa useisiin riippumattomiin lähteisiinsä.

HUS kertoi tiistaina, että sen työntekijää epäillään vakavasta tietoturvaloukkauksesta. Työntekijän työsuhde on purettu ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Rikoksesta epäilty työntekijä on HUSin mukaan katsellut väestötietojärjestelmästä henkilöiden perustietoja ja perhetietoja.

Urkinta on koskenut satoja ihmisiä.

MT:n haastatteleman HUSin hallintojohtajan Suvi Posion mukaan väestötietojärjestelmästä näkee uhrin kotiosoitteen, henkilötunnuksen ja perhetiedot sekä ansiot.

Reskontranhoitajana toiminut kaksoiskansalainen sai oikeudet väestötietojärjestelmään ja potilastietojärjestelmään osittain, koska laskutuksen oikeellisuus vaatii kyseessä olevia tietoja.

Toistaiseksi ei tiedetä, mitä tietoja rikoksesta epäillylle on päätynyt. Viranomaiset ovat toistaiseksi olleet tapauksesta vaitonaisia.

Posion tiedossa ei ole, onko kaksoiskansalaisuudesta tehty turvallisuusselvitystä.