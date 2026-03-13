Moskovassa maksetaan Ipodeista yli 6000 euroa

Ipod-musiikkisoitinten hinnat ovat nousseet Moskovassa jopa 7 000 dollariin eli noin 6 100 euroa. Syynä on Moskovaa vaivaava verkkohäiriö, jonka seurauksena asukkaiden internet-yhteydet eivät ole toimineet juuri ollenkaan viimeiseen viikkoon.
Internet-häiriö on tehnyt mahdottomaksi esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden käytön tai musiikin kuuntelun verkkosovellusten kautta. Nyt moskovalaisten kiinnostus vanhoja musiikkisoittimia, kuten Applen Ipod-soittimia kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti.
Ipod on Applen kehittämä musiikkisoitin, joka lanseerattiin 2000-luvun alussa. Se oli ikään kuin Applen oma versio mp3-soittimesta. Laitteelle sai tietokoneen kautta ladattua musiikkitiedostoja. Myöhemmissä malleissa Ipodiin sai ladattua videotiedostojakin. Ipodien suosio laski voimakkaasti sen jälkeen, kun älypuhelimet, kuten Iphonet yleistyivät. Samalla ne käytännössä veivät vanhojen musiikkisoittimien markkinat. Viimeinen Ipod-mallisto julkaistiin vuonna 2019 ja sen valmistus päättyi 2022.
Myös muiden vanhanaikaisina pidettyjen tuotteiden myynti on noussut räjähdysmäisesti. Oppositiopoliitikko Mihail Hodorkovski kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläinen taksipalvelu Yandex on tuonut valikoimiinsa palvelun, jossa taksin voi tilata puhelimella ja maksaa käteisellä. Lisäksi paperikarttojen myynti kirjakaupoissa on noussut äkillisesti peräti 50 prosentilla.
Hodorkovski nostaa esimerkiksi myös erään venäläisen puhelinoperaattorin mainokset. Operaattori ei mainosta liittymiään enää verkkoyhteydellä vaan mainoslauseella ”puhu läheisille, vaikka rahasi loppuisivat”.
Kreml on syyttänyt verkkohäiriöistä Ukrainaa. Vastaavia verkkoyhteyden häiriöitä on ilmennyt myös muissa suurissa venäläiskaupungeissa, kuten Pietarissa.
LUE MYÖS:
Internet on melkein loppunut Moskovan keskustasta