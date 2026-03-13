Internet on melkein loppunut Moskovan keskustasta

Moskovan keskustan asukkaiden internet ei ole toiminut kunnolla ainakaan viikkoon. Sähköpostit eivät lähde tai saavu, puheluiden toiminnassa on häiriöitä, jopa Venäjän kansanedustajat jäävät työpaikalla eristyksiin tiedon valtatieltä.

Laajat mobiiliverkon häiriöt alkoivat noin viikko sitten. Ne ovat vaikuttaneet alueellisesti useisiin operaattoreihin, sillä ne eivät ole lähtöisin operaattoreista vaan Venäjän turvallisuusviranomaisista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

”Venäjän Amazon”, verkkokauppapaikka Wildberries, kertoi torstaina talouslehti Vedomostille että radiopuhelinten ja hakulaitteiden myynti on kasvanut. Radiopuhelimien sekä lankapuhelimien ovat molemmat kasvaneet noin neljänneksellä, ja työantajien hakulaitetilaukset 73 prosenttia eli lähes kolme neljännestä.

Moskovan alueella erilaisten paperikarttojen myynti kasvoi Wildberriesilla kuluvalla viikolla 70 prosentista jopa 170 prosenttiin karttatyypistä riippuen verrattuna samaan ajanjaksoon helmikuussa.

Syy on selvä.

Rajoitukset aiheuttavat ”kauhean päänsäryn”, sanoi 31-vuotias konsultti Dmitry.

– Minulla on vaikeuksia tilata taksia, saada työsähköposteja lähtemään, tai edes viestittää perheelleni, Dmitry sanoi brittilehti The Guardianille.

Poimintoja videosisällöistämme

Myös Venäjän duumaedustajat valittivat tilannetta torstaina. Punaisen torin hujakoilla sijaitsevan parlamentin edustajat, työntekijät ja vieraat nimittäin jäävät käytännössä pimentoon ulkomaailmasta töissä ollessaan. Perjantaina yksi duumaedustajista ehdotti kolikkopuhelinten palauttamista Moskovan keskustaan tilanteen takia. Edustaja Igor Antropenkon mukaan toimivia yhteydenpitovaihtoehtoja tarvitaan tilanteen takia nyt kiireellisesti, Kommersant-lehti kertoo.

Vielä alkuviikosta Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov syytti internetin loppumisesta ukrainalaisia. He kuulemma hyökkäävät entistä tehokkaammin.

Vastaavia nettiongelmia on kuitenkin ilmennyt myös Pietarissa ja muissa suurissa venäläiskaupungeissa. Tämä on osasyy sille, että nettiongelmaviikon loppua kohden venäläisille on alkanut kirkastua, että kyse on todennäköisemmin uuden sensuurijärjestelmän testauksesta.

Ensimmäiset laajamittaiset mobiilinetin katkokset tapahtuivat toukokuussa toisen maailmansodan päättymisen vuosipäivänä jota Venäjä kutsuu voitonpäiväksi. Tuolloin rajoitukset vaikuttivat sanomalehti Gazetan mukaan noin 40 Venäjän alueeseen.

Uusi sensuurijärjestelmä toimii yksittäisten estojen sijaan siten, että käytännössä kaikki liikenne estetään, ja vain erikseen hyväksytyt ip-osoiteblokit ja domain-listat päästetään läpi. Menetelmään kutsutaan nimellä whitelisting. Gazetan mukaan ensimmäiset whitelisting-sivustojen versiot julkaistiin syyskuussa, ja niitä on marraskuussa laajennettu. Hyväksyttyjen sivujen ja palveluiden listaus sisältää venäläisiä verkkosivustoja ja palveluita, joiden on pysyttävä saatavilla, vaikka mobiili-internet suljettaisiin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Joulukuuhun 2025 mennessä sallittujen listalla oli runsaat 50 verkkopalvelua. Digikehityksen ministeri Maksut Šadajev sanoi, että lista sisältäisi ”kaikki elämälle välttämättömät resurssit”. Miksi kuitenkin myös puheluiden soittaminen on häiriytynyt vakavasti tai estynyt kokonaan, ei ole selvää.

Venäjän duuma hyväksyi helmikuun puolivälissä lain, jonka antaa sisäisen turvallisuuden viranomaiselle FSB:lle oikeuden katkaista internet jos turvallisuustilanne sitä edellyttää.

Vahvistamattomien väitteiden mukaan Venäjä estää viestipalvelu Telegramin toiminnan kokonaan huhtikuun alusta alkaen. Venäjän sähköisen viestinnän kattojärjestö RAEC puolestaan arvioi kuluvalla viikolla MSK1-uutissivustolle, että globaaleista internetin rakenteista kokonaan irrallaan toimiva Runet, eli suvereeni venäläinen internet, voisi olla valmis ja käytössä vuonna 2028.