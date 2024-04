Moskovassa leviää synkkä ajattelu – ”Käynnissä on näkymätön vallankumous”

Venäjällä on käynnissä ”uusi ja näkymätön vallankumous”, Venäjän Kansainvälisten suhteiden neuvosto RIAC:n professori Dmitri Trenin sanoo Venäjän valtion media RT:n julkaisemassa kirjoituksessaan.

Lännessäkin näkyvänä ja maltillisena asiantuntijana ennen tunnettu Trenin on kääntynyt viimeisen parin vuoden aikana suoltamaan siekailematta Kremlin sotapropagandaa. Hänen puheensa on siis ymmärrettävä tässä asiayhteydessä. Esimerkiksi Venäjä-asiantuntija, tutkija Hanna Notte toteaa X-palvelussa, että Treninin kirjoitus auttaa silti ymmärtämään, miten Venäjän vaikutusvaltaisessa eliitissä nyt ajatellaan.

Dmitri Trenin väittää Moskovan virallista linjaa mukaillen Venäjän diktaattori Vladimir Putinin aloittaneen suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022 Venäjän turvallisuushuolien takia. Hän jatkaa samalla linjalla toteamalla lännen tuen Ukrainalle ja tästä johtuneen ”sodan eskaloimisen” muuttaneen perustavanlaatuisesti sitä, miten Venäjä suhtautuu ”entisiin kumppaneihimme”.

– Emme enää kuule puhetta ”epäkohdista” ja valituksia ”vaikeuksista ymmärtää”. Viimeiset kaksi vuotta ovat tuottaneet suoranaisen vallankumouksen Moskovan ulkopolitiikassa. Se on radikaalimpi ja kauaskantoisempi kuin mikään mitä Ukrainan väliintulon [Treninin nimitys hyökkäyssodan aloittamiselle] aattona osattiin odottaa, venäläisprofessori sanoo.

Dmitri Trenin maalaa synkkää kuvaa venäläisestä ajattelusta. Hän toteaa esimerkiksi diplomatian prioriteettien muuttuneen radikaalisti. Kärjessä ovat nyt hänen mukaansa entisen Neuvostoliiton niin kutsutut ”lähiulkomaat”. Niitä seuraavat Kiina ja Intia.

Aasia, Lähi-itä, Afrikka ja Etelä-Amerikka ovat Dmitri Treninin mukaan niin ikään Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltain edellä. Niiden hän toteaa olevan diplomaattisuhteissa Venäjälle ”juuri ja juuri Etelämantereen yläpuolella”.

Trenin sanoo Venäjän alkaneen myös vastustaa entistä kovemmin Yhdysvaltain ympärille sen mukaan rakentuvaa maailmanjärjestystä. Tämä narratiivi on kuulunut jo pitkään Kremlin virallisista puheenvuoroista.

Venäläistutkija julistaakin Venäjän nousseen suoranaiseksi kumoukselliseksi kansainväliseksi voimaksi ensi kertaa sitten bolshevikkien vallankumouksen. Hän jatkaa tämän eroavan Kiinasta, joka pyrkii yhä ”parantamaan asemaansa nykyisessä maailmanjärjestyksessä”.

– Venäjä katsoo asioiden tilan olevan sellainen, ettei sitä voi korjata, ja etsii siksi vaihtoehtoista järjestelyä.

Lännestä ei Dmitri Treninin mukaan ole vuoden 2022 jälkeen löytynyt Venäjälle enää muita kuin vastustajia. Kumppaneiksi hyväksytään taas vain ne maat, jotka eivät ole lähteneet mukaan EU:n ja Yhdysvaltain pakotelinjalle.

– Näiden maiden Venäjä-suhteiden lämmössä ja syvyydessä on valtavia eroja, mutta kyse on maista, joiden kanssa Venäjä voi toimia.

Professori listaa kirjoituksessaan kansainvälisiä foorumeita, joilta Venäjä on lähtenyt muun muassa niiden väitetyn ”Venäjä-vastaisuuden” takia.

– Moskova ei enää pahemmin välitä siitä, mitä sen vastustajat sanovat tai tekevät sen politiikan tai toimien suhteen. Venäjän näkökulmasta länteen ei ensinnäkään voi luottaa ja toisekseen sen hallitsemat kansainväliset elimet ovat menettäneet kaiken oikeutuksen, hän avaa Kremlin ajattelua.

Dmitri Trenin maalaa kuvan Moskovasta, joka eristäytyy mielellään ja tavoittelee omavaraisuutta. Professori vaikuttaa suorastaan kiittävän sotaa tällaisen kehityskulun laukaisemisesta.

Kirjoituksen kenties synkintä antia ovat näkemykset Vladimir Putinista.

Venäjää jo yli kaksi vuosikymmentä hallinneen diktaattorin voittoa tämän kevään presidentinvaaleissa Trenin suitsuttaa suoranaiseksi luottamuslauseeksi Putinille ”ylipäällikkönä eksistentiaalisessa kamppailussa länttä vastaan”.

– Tällä tuella presidentti voi jatkaa yhä syvemmälle menevien muutosten tekemistä – ja hänen on varmistettava, että jo tehdyt [muutokset] säilytetään ja että hänen seuraajansa Kremlissä jatkavat rakentamista niiden perustalle, Trenin sanoo.

”Vaalit” olivat todellisuudessa laajasti vilpilliset. Oikeat vastaehdokkaat oli kielletty ja Putinin tulos saavutettiin arvioiden mukaan jopa yli 30 miljoonan väärennetyn äänen turvin.

Dmitri Trenin jatkaa perinteisesti länteen vahvasti sitoutuneen venäläiseliitin joutuneen hiljattain tekemään kovan valinnan maansa ja omaisuutensa välillä.

– Heistä, jotka päättivät jäädä [Venäjälle] on tullut aiempaa kansallismielisempiä näkemyksiltään ja toimiltaan. Vladimir Putin on samalla aloitanut kampanjan synnyttääkseen uuden eliitin Ukrainan sodan veteraanien ympärille.

– Venäjän eliittien odotettu uusiutuminen ja muutos omaa etuaan tavoittelevista maailmankansalaisista perinteisempään joukkoon etuoikeutettuja valtion ja sen johtajan palvelijoita, tulee varmistamaan ulkopolitiikan vallankumouksen toteutumisen.

Dmitri Trenin toteaakin Venäjän löytäneen itsensä kiitos länsimaiden Venäjä-vastaisuuden. Hän jopa väittää Vladimir Putinin hallinnon olleen alkuun varsin länsimielinen ja Eurooppa-myönteinen ja sanoo ulkomaiden toiminnan tehneen Venäjän johtajasta sellaisen kuin hän nyt on.

