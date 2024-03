Vladimir Putinin tulokseen lisättiin jopa yli 30 miljoonaa väärennettyä ääntä

Asiantuntijoiden laskelmien perusteella Vladimir Putin sai Venäjän presidentinvaalissa noin 22-32 miljoonaa valeääntä. Luvut ovat häkellyttäviä.

Vaalit ovat olleet Vladimir Putinin aikakaudella laajasti vilpillisiä. Oikea poliittinen oppositio on myös kurtistettu olemattomiin viime kädessä väkivalloin. Valtaapitävien vastaehdokkaina ovat vaaleissa tyypillisesti vain Kremlin todellisuudessa kontrolloiman niin sanotun ”systeemisen opposition” ehdokkaat. Vuosien saatossa vaalivilppi on myös mennyt yhä röyhkeämmäksi. Mikäli nyt julkaistut laskelmat pitävät paikkansa, on kyse kuitenkin tällä kertaa aivan poikkeuksellisista luvuista.

Ensimmäiseen arvioon päätyy vaalimatematiikan asiantuntija Ivan Shuksin. Hän kertoo itsenäisen vaalitarkkailuorganisaatio Golosin artikkelissaan, että Putinin tulokseen lisättiin noin 22 miljoonaa valeääntä. Hän huomauttaa, että käytetyssä mallissa otetaan huomioon vain paperiäänissä tilastoanalyysin perusteella havaittu vilppi. Päälle tulevat vielä miehitetystä Ukrainasta viranomaisten mukaan saatuihin noin neljä miljoonaan ääneen sekä sähköisesti annettuihin noin kahdeksaan miljoonaan ääneen sisältynyt vilppi.

Itsenäisen venäläismedia Novaja Gazetan luvut ovat vielä karumpia. Venäjän vaaleja jo vuosia mallintaneen matemaatikko Sergei Shpilkinin malliin perustuvassa laskemassa päädyttiin siihen, että Vladimir Putin sai peräti 31,6 miljoonaa väärennettyä ääntä. Tämä on käytännössä puolet diktaattorin koko äänisaalista.

Vladimir Putin sai tarkoin ennalta suunnitellussa vaalinäytelmässään 87,3 prosentin kannatuksen. Äänestysaktiivisuus oli puolestaan Kremlin mukaan peräti 77,4. Molemmat luvut ovat Venäjän ennätyksiä.

