Venäjän valtiollisessa propagandassa hehkutettu vuoden 2025 kesähyökkäys Ukrainan rintamalla romahti strategiseksi katastrofiksi ilman konkreettisia saavutuksia, arvioi Yhdysvaltain laivaston Navy Seal -erikoisjoukkojen upseeri evp. Chuck Pfarrer.

Kremlin arvioidaan menettäneen koko kesäkauden jatkuneissa hyökkäysoperaatioissa kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina yli 210 000 sotilasta ja tuhansia panssariajoneuvoja.

– Venäjän hyökkäys on romahtanut epäonnistumiseksi, jota leimaavat jättimäiset tappiot, taktinen kyvyttömyys ja yhä syvenevä taistelutahdon ja logistiikan kriisi, Pfarrer sanoo Kyiv Post -lehden analyysissaan.

Presidentti Vladimir Putinin kolmannen kesähyökkäyksen tavoitteena oli murtautua läpi Ukrainan puolustuslinjoista ja ottaa haltuunsa koko Donetskin alue. Sen suurkaupungit Kramatorsk ja Slavjansk ovat edelleen Ukrainan hallinnassa.

Raskaista tappioista huolimatta eteneminen jäi vähäiseksi. Venäläisjoukot saivat aikaan paikallisen läpimurron Pokrovskin kaupungin itäpuolella sijaitsevan Dobropilljan luona, mutta paikalle hälytetyt Ukrainan vahvistukset saivat vakautettua tilanteen.

Chuck Pfarrer arvioi Venäjän hyökkäysoperaatioiden olleen ennalta-arvattavia ja heikosti toteutettuja. Kesähyökkäyksen voi katsoa alkaneen toukokuussa useassa eri kohdassa pitkällä rintamalinjalla, mutta se ei lopulta johtanut minkään merkittävän tavoitteen saavuttamiseen.

Ukrainan ilmavoimat toimi viime kuukausia aktiivisesti puolustuksen tukena ja käytti muun muassa ranskalaisia AASM Hammer -täsmäpommeja komentopisteiden, droonioperaattorien asemien ja joukkokeskitysten tuhoamiseen.

Rintamalinjan takana toimivat partisaanit ovat lisäksi aiheuttaneet merkittäviä häiriöitä Venäjän huoltoyhteyksille. Tämä pakottaa venäläiset jättämään suuren määrän joukkoja turvaamaan takalinjan yhteyksiä.

Ukrainan kannalta tärkeä Pokrovskin kaupunki on edelleen puolustajan hallussa huolimatta pitkään kestäneistä hyökkäyksistä.

– Tähän mennessä Venäjän saarrostusuhka on torjuttu Ukrainan vankalla puolustuksella ja vastahyökkäyksillä. Venäjän ambitiot tyrmättiin tälläkin suunnalla, Pfarrer toteaa.