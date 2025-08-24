Tämä erikoisyksikkö murskasi Venäjän hyökkäyksen

Elokuun 11. päivänä venäläisten kerrottiin läpäisseen ukrainalaisten linjat Dobropilljan kohdalla ja tunkeutuneen noin 10 kilometrin syvyyteen. Kyseessä pelättiin olevan eteneminen kohti ukrainalaisten tukikohtia Konstantinivkaa ja Pokrovskia.

Venäläiset eivät kuitenkaan tienneet, että ukrainalaiset olivat jo aiemmin huomanneet heidän läpimurtonsa tai sen yrityksen, kirjoittaa The Telegraph.

Vain muutama päivä hyökkäyksen jälkeen venäläiset huomasivat olevansa yhden Ukrainan parhaimmista joukkoyksiköistä Azov-armeijakunnan motittamaksi.

– Yksi syvimmistä läpimurroista nykyisen näännytyssotavaiheen aikana osoittautui pian kalliiksi ja tappavaksi virheeksi, kirjoittaa lehti.

Jo 14. elokuuta Ukrainan pääesikunta ilmoitti tilanteen vakautetun ja ukrainalaisten vallanneen takaisin venäläsiltä kuusi kylää. Telegraphin ukrainalaisen sotilaslähteen mukaan tunkeutuminen ei muodostanut enää ongelmaa, koska Azov tuhosi venäläisasemat.

Euromaidanpress kertoo, että venäläisten läpimurron toteutti 132. moottoroitu kivääriprikaati, joka hyödynsi Ukrainan puolustuksessa ollut aukkoa ja marssi läpi tyhjien juoksuhautojen kohti Dobropilljaa. Virallisesta nimestään huolimatta prikaati oli käytännössä jalkautettua kevyttä jalkaväkeä, jolla ”oli vain aseet käsissään”, kuten presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi.

Venäläisprikaatin kimppuun kävivät Azov-armeijakunnan lisäksi Ukrainan maahanlaskujoukkojen, merijalkaväen ja mekanisoitujen joukkojen yksiköitä sekä drooniprikaati Magyar. Ukrainalaisten kalustoylivoima oli valtava. Elokuun aikana 132. prikaatin arvioidaan tuhoutuneen pahoin.

Azov-armeijakunta on raportoinut venäläisten tappioiksi 385 sotilasta, 27 ajoneuvoa, yksi panssariajoneuvo ja yksi panssarivaunu, mikä kertoo brittilehden mukaan hyökkäyksen olleen enemmänkin ”sisssimäisten yksiköiden hyökkäys” raskaan kaluston lähes puuttuessa.

Ukrainalla on kameroita – muttei miehiä

Venäläisten taktiikkana on hyödyntää Ukrainan puolustuksen heikkoja kohtia. Pieni joukko venäläissotilaita etenee moottoripyörin, maastopyörin ja sähköskuutein ilman tukea.

Telegraphin haastattelema entinen Britannian merijalkaväen sotilas Shaun Pinner on palvellut Azov-joukoissa ja sanoo venäläisten harjoittavan ”itsemurhatehtäviä”.

Kahden tai kolmen venäläisen sotilaan ryhmät tunkeutuvat eteenpäin, livahtavat kellareihin, taloihin ja raunioihin, jossa odottavat lisäjoukkojen pyrkien samalla piiloutumaan Ukrainan droonikameroilta.

– Ei ole sellaista kohtaakaan etulinjassa, joka ei ole televisioruudulla näkyvissä. Siellä on käytännössä läpisemätön ”droonien rautaesirippu”, kuvailee Pinner droonivalvonnan tehokkuutta.

Dobropilljan tapauksessakin Ukrainalla oli videovalvonta, muttei miehiä läpimurtokohdassa. Ukrainan puolustustutkimuskeskus onkin todennut, että läpimurtokohta sijaitsee ”dynaamisella” rintamalohkolla, jossa kumpikaan osapuoli ei pysty kaappaamaan aloitetta itselleen.

Tilanne pysyy muuttuvaisena. Ukrainalaiset ovat kertoneet venäläisten pudottavat raskailla drooneilla 20 kilogramman varustepaketteja mottiin jääneille venäläispesäkkeille.

Azov – Ukrainan eliittiarmeijakunta

Vapaaehtoisten muodostama Azov-pataljoona oli yksi harvoista joukkoyksiköistä, jotka asettuivat torjumaan venäläisjoukkojen etenemistä Donbasissa keväällä 2014. Yksikkö oli vapauttamassa Mariupolia, jonne se jäikin pitämään varuskuntaansa.

Vuonna 2022 rykmentiksi korotettu yksikkö piti sitkeästi puoliaan piiretyssä Mariupolissa yli kahden kuukauden ajan. Azovstalin metallikombinaattiin vetäytyneistä kaupungin puolustajista tuli Ukrainan vastarinnan symboleja ja Azov-rykmentin komentajasta everstiluutnantti Denys Prokopenkosta tuli yksi Ukrainan kansallissankareista.

Karjalaisjuuria omaava Prokopenko vapautui muutaman kuukauden jälkeen venäläisten sotavankeudesta vankeinvaihtosopimuksessa heinäkuussa 2022. Seuraavana vuonna hän palasi prikaatiksi korotettuun joukko-osastoonsa.

Viime huhtikuussa Azov-prikaatista muodostettiin Ukrainan kansalliskaartin 1. armeijakunta, jonka komentajaksi nimettiin eversti Prokopenko. Hän johtaa nyt yhteensä 20 000 miehen armeijakuntaa, joka koostuu viidestä prikaatista.