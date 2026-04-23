Blue Originin raketti vei satelliitin väärälle kiertoradalle

Amazon-verkkokaupan perustajan Jeff Bezosin avaruuslaitevalmistaja ja -operaattori Blue Originin valtaisa New Glenn -kantoraketti laukaistiin avaruuteen kolmatta kertaa sunnuntaina 19. huhtikuuta.

Sen mukana oli massiivinen Internet-yhteyttä välittävä satelliitti BlueBird 7, jonka antenni levittäytyy 233 neliömetrin alueelle.

Laukaisu sujui aluksi hyvin, mutta raketin kuorma ei päätynyt suunniteltuun päämääräänsä LEO-kiertoradalle. Kantoraketin ensimmäinen ja suurin vaihe irtautui suunnitellusti noin 3,5 minuutin lennon jälkeen ja laskeutui onnistuneesti Blue Originin droonilaivan Jacklynin kannelle Atlantilla noin kuusi minuuttia myöhemmin.

Tammikuussa 2026 New Glennin ensimmäisellä tehtävälennolla kävi juuri toisinpäin: kuorma toimitettiin oikealle kiertoradalle, mutta kantoraketin ensimmäisen vaiheen laskeutuminen meni pieleen.

Sunnuntaisen lennon tarkoitus ei kuitenkaan ollut demonstroida kantoraketin laskeutumiskykyä, vaan laukaista AST SpaceMobilen uusin satelliitti radalleen. Sen piti tapahtua tunnin ja vartin kuluttua laukaisusta, mutta parin tunnin jälkeen Blue Origin raportoi jonkin menneen pieleen.

Myöhemmin sunnuntaina AST julkaisi oman päivityksensä, eivätkä uutiset olleet hyviä. Satelliitti jäi liian alas, jotta se pystyisi nousemaan kiertoradalleen omien suuntarakettiensa avulla, joten se suistetaan radaltaan.

New Glennin kolmas laukaisu oli suuri virstanpylväs Blue Originille, joka on suunnitellut kantoraketin ensimmäisestä vaiheesta kokonaan uudelleenkäytettävän. Tällä kyvyllä se kilpailee Elon Muskin SpaceX:n Falcon 9-, Falcon Heavy- ja Starship-rakettien kanssa.

98-metrinen New Glenn on samaa kokoa Nasan SLS-kantoraketin (Space Launch System) kanssa, joka laukaisi Artemis 2 -tehtävän aluksen Kuun ympäri. Space X:n Falcon 9 on 70 metriä korkea. SpaceX:ltä on tulossa suurempi Starship Super Heavy, mutta kummankin yhtiön pitää vielä todistaa kykynsä Nasalle.

Aiemmista suunnitelmista poiketen Artemis 3 ei enää lennäkään Kuuhun, vaan Nasa haluaa astronauttiensa ensin testaavan Lockheed Martinin Orion-avaruusaluksen telekoitumista kummankin kuulaskeutujan, Blue Moonin ja SpaceX:n Starship HLS:n kanssa Maan kiertoradalla.