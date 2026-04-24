Moni tekee vaarallisen virheen rengaskaupoilla, riski korostuu liukkaalla

Moni tekee pahan virheen auton renkaita ostaessa, ruotsalainen rengasasiantuntija Nils Svärd kertoo ViBilägarelle.

Virhe koskettaa etenkin niitä kotitalouksia, joissa on vähintään kaksi autoa. Tyypillisesti usean auton kotitalouksissa vallitsee ajattelu, jossa perheen autoista toinen on suurempi ja uudempi. Toinen eli niin sanottu kakkosauto puolestaan on usein pienempi tai vanhempi.

Svärd kertoo, miten tämä ajattelutapa vaikuttaa myös rengaskaupoilla. Hän on tehnyt havainnon, että laadukkaaseen ykkösautoon ostetaan laadukkaammat renkaat, mutta kakkosautoon ei viitsitä panostaa. Silloin sille voidaan ostaa heikkolaatuisemmat renkaat, koska autoa pidetään heikkolaatuisempana.

Rengasasiantuntija kumoaa harhaluulon. Hänen mukaansa tilanteessa pitäisi toimia juuri päinvastoin.

– Huonommassa autossa on vähemmän nykyaikaisia turvaominaisuuksia eikä se ole kolarissa yhtä kestävä, Svärd huomauttaa.

Asia on tärkeä, sillä renkaiden merkitys on suuri auton hallittavuudessa ja liukkailla keleillä.

