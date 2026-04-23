Juuri valmistuneen Kruunuvuorensillan korjaaminen alkaa jo

Vastikään avatun Helsingin Laajasaloon vievän Kruunuvuorensillan liikuntasaumat ovat aiheuttaneet keskustelua, koska niiden yli ajaessa pyörän rengas tärähtää. Jos saumaan ajaa liian suurella tilannenopeudella, se voi aiheuttaa vaaraa.

Kruunusillat-hanke kertoo tänään maalaavansa varoitusvärit liikuntasaumaan sekä asentavansa polkupyöräväylän reunoille lamellit eli huomioheijasteet. Lisäksi paikalle asennetaan lähipäivinä töyssystä varoittavat liikennemerkit sekä mahdollisesti tehdään asfalttiin heräteraidat, jotta pyöräilijät huomaavat saumakohdan ennalta.

Liikuntasaumassa olevan kynnyksen pienentämiseksi on käynnissä selvitys mahdollisista korjauksista sekä niiden vaikutuksista käytettävyyteen.

Päätökset korjausten suunnittelemisesta tehdään Helsingin kaupungin kanssa mahdollisimman pian. Mikäli päädytään rakenteellisiin muutoksiin, niiden toteuttaminen aiheuttaa väistämättä sillan sulkemisen joidenkin päivien ajaksi.

– On hyvä muistaa, että liikuntasaumat ovat myös kaikissa muissa Kruunusiltojen ja Helsingin silloissa, vaikka niissä ei ole varoitusmerkkejä. Pyöräilijälle jää silloilla siis myös omaa vastuuta. Sopiva tilannenopeus on onnettomuuksien estämisen avainkysymys, sanoo tiedotteessa Kruunusillat-raitiotien viestintäpäällikkö Lauri Hänninen.

Somealusta X:ssä on jaettu kuvakaappaus pyöräilijöiden käyttämästä Strava-sovelluksesta, jossa niin kutsuttu KOM (King of the mountain) -huippunopeus on ollut sillalla 53 km/h. GPS:ää käyttävässä sovelluksessa on toisen kuvakaappauksen mukaan kyseisellä reitillä mitattu myös 35-41 km/h-nopeuksia.

Yle kertoi eilen, että sillalla oli tapahtunut ensimmäinen onnettomuus. Paikalle osuneen toimittajan mukaan sillalta siirrettiin pyöräilijä ambulanssiin. Tapahtumapaikka oli Laajasalon puoleisessa päässä lähellä sillan saumakohtaa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala korostaa, että liikuntasauma on välttämätön kaikissa silloissa. Nimensä mukaisesti se liikkuu ja estää sillan rakenteiden rikkoutumisen lämpölaajenemisen vuoksi.

Pienessä sillassa tarvitaan pieni liikuntasauma, isossa suurempi. Kruunuvuorensillassa liikuntasaumassa on varauduttu jopa 80 senttimetrin liikkeeseen.

Autokaistoilla liikuntasaumat eivät ole samanlainen ongelma, koska ne pystytään toteuttamaan erilaisella rakenteella. Autokaistalla liikuntasaumaraudat liikkuvat rinnakkain, ikään kuin kaksi kampaa menisi sisäkkäin.

Pyörätiellä ja jalkakäytävällä liikuntasaumassa on umpilevyt, jotka liikkuvat päällekkäin. Tämä siitä syystä, että pyörätiellä ja jalkakäytävällä liikutaan kapearenkaisilla polkupyörillä, lastenrattailla ja vaikkapa korkokengillä. Umpilevyllisessä rakenteessa syntyy väistämättä pieni pystysuuntainen pykälä.

