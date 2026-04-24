Iso muutos autokauppaan: myyjä voi joutua vastuuseen vanhoistakin vioista

Kuluttajariitalautakunta (KRIL) on neljässä tuoreessa ajoneuvon kauppaa koskevassa täysistuntoratkaisussa ottanut kantaa myyjän velvollisuuteen oikaista ajoneuvossa ilmennyt virhe ilman, että kuluttajalle aiheutuu kustannuksia.

Autoalan Keskusliitto (AKL) esittää huolensa tehdyistä ratkaisuista. Liiton mukaan ne edustavat jyrkkää linjanmuutosta aiempaan tulkintaan ja ratkaisukäytäntöön.

Aiemmin ajoneuvon myyjä ja kuluttaja ovat jakaneet korjausten kustannuksia siinä tapauksessa, että ajoneuvossa on ilmennyt virhevastuun alainen virhe ja kuluttaja on hyötynyt ajoneuvon arvon paranemisesta.

Suurin osa autoliikkeiden Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn menevistä tapauksista koskee käytettyjen autojen kauppaa.

KRILin ratkaisukäytännön muutos ei ollut yksimielinen päätös ja se on oikeudelliselle kritiikille altis. KRIL on arvioinut elinkeinonharjoittajan virheen oikaisemisvelvollisuutta lähtökohtaisesti ainoastaan kuluttajansuojalain lähtökohdista. Huomioimatta on jäänyt vahingonkorvausoikeudellinen rikastumiskielto, kun käytettyä ajoneuvoa korjataan uudella komponentilla ja ajoneuvon arvo paranee korjauksen johdosta.

KRILin ratkaisut ovat suosituksia, eivät osapuolia velvoittavia, kuten yleisten tuomioistuinten ratkaisut. AKL pitääkin tärkeänä, että oikeudellinen linja asiasta määritellään yleisissä tuomioistuimissa ja riittävän korkealla tasolla.

KRILin linjauksen mukaan myyjä voi kieltäytyä virheen oikaisusta vain, jos siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai jos oikaisulle on muu ylitsepääsemätön este.

Autoalan mukaan lähtökohtaisesti käytetyn auton tekninen kuluminen on otettu huomioon kauppahinnassa. On myyjälle kohtuutonta, että se kantaa virhevastuuta hyvinkin vanhoista autoista. Kuluttajan tulee ymmärtää käytetyn auton kaupan hinnankin perusteella, mitkä ovat odotukset auton teknisestä kulumisesta ja käyttöiästä. Käytetty auto ei ole uusi.

– Asiasta ei ole olemassa yleisten tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä riittävän korkealta taholta, jossa asiaa olisi oikeudellisesti perusteellisesti arvioitu toisaalta kuluttajansuojalain elinkeinonharjoittajan kohtuullisen, maksuttoman oikaisuvelvollisuuden ja toisaalta yleisen vahingonkorvausoikeudellisen rikastumiskiellon kannalta, jotka asiassa näyttävät olevan ristiriidassa. Toivottavaa olisi, että korkein oikeus ottaisi asiaan aikanaan kantaa, Autoalan Keskusliiton lakiasiainjohtaja Timo Niemi sanoo tiedotteessa.

Kohtuullista ei ole esimerkiksi, että myyjällä olisi velvollisuus korjata 8 vuotta sitten myydyn, 12 vuotta vanhan ajoneuvon hajonnut moottori uudella moottorilla.

Nykytilanne on liiton mukaan kestämätön

Autoala odottaa, että KRILin ratkaisusuositus lisää todennäköisesti entisestään autokaupan riitoja ja pidentää asioiden käsittelyaikoja. Autoala toivoo selkeitä, ja kaikille osapuolille kohtuullisia pelisääntöjä, jotta riitojen määrä minimoidaan. Se on sekä kuluttajien että elinkeinoelämän etu.

AKL pitää myös huolestuttavana kehityskulkua, jossa kuluttajat joutuvat aikaisempaa useammin käyttämään KRILissä autoriitoihin erikoistuneita lakiasiaintoimistoja. Tämä aiheuttaa tarpeettomia oikeudenkäyntikuluja, joka näkyy muun muassa oikeusturvavakuutusten hinnoittelussa.

– Pysyvämpi ratkaisu, joka vähentäisi kuluttajariitojen määrää sekä kuluttajien ja autokaupan epävarmuutta kuluttajansuojan soveltamisesta, olisi tuoda Suomen kuluttajalainsäädäntö linjaan yleisen eurooppalaisen käytännön kanssa, jossa virhevastuu on selvästi ja ajallisesti rajoitettu.

– Esimerkiksi Saksassa virhevastuu jälleenmyyjän osalta on yksi vuosi käytetyissä autoissa ja kaksi vuotta uusissa. Tässä tapauksessa sekä kuluttajalle että autoliikkeelle on selvää, mitkä virheet kuuluu korjata ja mitkä ei. Suomen tapa hoitaa asiaa on kuluttajalle vaikea, kallis ja hidas, Timo Niemi toteaa.

Korjausajat voivat pidentyä

Mediassa ja erityisesti somessa on viime aikoina ollut kirjoittelua autoliikkeiden tuoteturvien tarpeettomuudesta sen vuoksi, että KRIL on muuttanut vakiintunutta ratkaisusuosituskäytäntöään.

Elinkeinonharjoittajalla ei ole velvollisuutta korjata ajoneuvoa parempaan kuntoon. Jatkossa ajoneuvoja mahdollisesti korjataan aikaisempaa useammin käytetyillä komponenteilla, josta johtuen korjausajat pitenevät.

Virheeseen vetoavan on pystyttävä osoittamaan, että ajoneuvo on ollut virheellinen kaupantekohetkellä. Se on sitä haastavampaa mitä enemmän kaupantekohetkestä on kulunut aikaa.

Hankkimalla ajoneuvoonsa tuoteturvan, joka on vapaaehtoinen yksityisoikeudellinen sopimus kuluttajan ja turvan myyjän välillä, asiakkaat voivat varmistaa jatkossakin huolettomat ajokilometrit. Mikäli ajoneuvo rikkoutuu, asiakas saa turvan ehtojen mukaisesti ajoneuvonsa korjattua nopeasti uudella komponentilla ilman tarvetta osoittaa ajoneuvon virheellisyyden olemassaoloa kaupantekohetkellä tai ylipäätänsä edes virheen olemassaoloa.