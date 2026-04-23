Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvussa

Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella neljä prosenttia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kertoo autovalmistajien eurooppalainen kattojärjestö ACEA.
Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä kolme prosenttia.
Autotuojat ja -teollisuus ry:n tiedotteen mukaan kasvua selittävät muun muassa uudet ja päivitetyt veroedut sekä kannustinjärjestelmät Euroopan keskeisissä maissa. Sähköisten työsuhdeautojen kannustimet vauhdittavat autokannan sähköistämistä, sillä kaikkiaan 18 EU:n jäsenvaltiota tarjoaa työsuhdenautojen sähköistämiseen liittyviä kannustumia.
Suomessa rekisteröitiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17 202 henkilöautoa. Väestömäärältään Suomen kanssa saman suuruusluokan Tanskassa henkilöautoja ensirekisteröitiin vastaavana aikana 43 703 kappaletta. Ruotsissa rekisteröintimäärä oli 61 960 autoa ja Norjassa 27 175 autoa.
Italiassa, Ranskassa ja Saksassa vahvaa kasvua
Täyssähköautojen markkinaosuus saavutti EU-markkinassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 19,4 prosentin osuuden ensirekisteröidyistä autoista ja myös ladattavat hybridit vahvistivat markkinaosuuttaan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä EU-alueella ensirekisteröitiin 546 937 täyssähköistä henkilöautoa.
Edellisen vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna sähköautojen ensirekisteröinnit kasvoivat Italiassa 65,7 prosenttia, Ranskassa 50,4 prosenttia ja Saksassa 41,3 prosenttia. Toisaalta esimerkiksi Belgiassa sähköautojen ensirekisteröinnit laskivat 2,3 prosenttia.
Suomessa täyssähköisten autojen ensirekisteröinnit kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 43 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.