Monen kerroksen puolustus: Mönkijät räjähtivät miinakenttään

Ukrainan joukot ovat onnistuneet vakauttamaan pitkän rintamalinjan lähes kokonaan taukoamattomista Venäjän hyökkäyksistä huolimatta.

Eteneminen on jäänyt viime kesän jälkeen hyvin vähäiseksi, vaikka venäläisjoukot pyrkivät jatkuvasti etsimään puolustuksesta heikkoja kohtia. Hyökkääjän tappiot ovat samalla nousseet massiivisiksi.

Länsimaisten arvioiden perusteella droonit aiheuttavat tällä hetkellä jo yli 60 prosenttia kaikista etulinjan tappioista. Tykistö on samalla menettänyt asemansa taistelukentän tuhoisimpana aseena.

Sotilasasiantuntija Michael Kofmanin arvioi Ukrainan aiheuttavan Venäjän joukoille suuria tappioita 0–30 kilometrin syvyydessä miinojen, droonien ja perinteisen tykistön yhdistelmällä. Tämä mahdollistaa rintamanlinjan hallussapidon vähilläkin joukoilla. Muutoksen taustalla on Ukrainan viimevuotinen päätös laajentaa merkittävästi eri lennokkiyksiköitä. Miinojen ja droonien tuotantoa lisäksi kasvatettiin nopealla aikataululla.

– Venäjän yksiköt eivät usein saavuta puolustusasemia ja menettävät suuren osan kalustostaan rynnäköissä, Carnegie-ajatuspajan vanhempana tutkijana toimiva Kofman arvioi.

Ukrainan asevoimien julkaisema lennokkivideo kuvastaa monikerroksisen puolustuksen tehokkuutta. Videolla näkyy venäläisjoukkojen hyökkäys Sumyn alueelle, joka sijaitsee rajan takana Kurskista. Venäjän rynnäkköjoukot yrittivät edetä Loknyan kylän länsipuolella kärsien mittavia tappioita.

Venäläisjoukot ylittivät metsikköjen välistä peltoaukeaa nopeilla mönkijöillä, jotka molemmat räjähtivät miinakenttään kaukana Ukrainan asemista.

