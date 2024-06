Moldovan ja Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut alkavat ensi viikolla

Euroopan unionin ministerineuvosto vahvisti perjantaina, että EU-jäsenyysneuvottelut Moldovan ja Ukrainan kanssa aloitetaan ensi viikolla.

Kaikkien 27 jäsenmaan edustajat antoivat hyväksyntänsä päätökselle, jonka myötä neuvottelut voidaan virallisesti aloittaa.

– Neuvosto hyväksyi EU:n yleiset kannat jäsenyysneuvotteluiden puitteiden neuvottelemiseksi Ukrainan ja Moldovan kanssa. Tämä avaa tien kohti neuvottelujen aloittamista Luxemburgissa tiistaina 25. kesäkuuta, tiedotti neuvoston puheenjohtajamaa Belgia X-viestissään

Ukraina haki EU-jäsenyyttä neljä päivää Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022, Moldova taas maaliskuussa. Molemmat maat saivat hakijastatuksen saman vuoden kesäkuussa. Neuvosto päätti neuvottelujen aloittamisesta joulukuussa 2023.

Neuvotteluja ei kuitenkaan tule helpottamaan se, että Ukrainaan avustamiseen penseästi suhtautunut Unkari siirtyy heinäkuun alusta neuvoston puheenjohtajamaaksi.

Aiemmin neuvotteluprosessi on aloitettu Albanian, Montenegron, Pohjois-Makedonian ja Serbian kanssa. Lisäksi jäsenehdokkaita ovat Georgia ja Bosnia-Hertsegovina. Turkin jäsenyysneuvottelut ovat taas olleet jäissä jo vuosia.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.

This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:

· 15:30 – IGC with Ukraine

· 18:00 – IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024