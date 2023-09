Moderni T-90-vaunu suojattiin hiekkasäkeillä – räjähti lennokin osumasta

Venäjän asevoimien on kerrottu turvautuneen erikoisiin viritelmiin suojatakseen sotilaskalustoaan Ukrainan lennokeilta.

Lentokentillä olevien strategisten pommikoneiden ja hävittäjien päälle on sijoitettu viime viikkoina autonrenkaita. Taustalla ovat onnistuneet iskut Pihkovan ja Kurskin lentotukikohtiin, joiden yhteydessä useiden sotilaskoneiden väitettiin tuhoutuneen tai vaurioituneen.

Satelliittikuvien perusteella renkaita olisi sijoitettu Tu-95M- ja Tu-160-pommikoneiden runkojen ja siipien päälle muun muassa Saratovin alueella sijaitsevassa Engelsin lentotukikohdassa. Taustalla voi olla myös pyrkimys muuttaa kohteiden lämpöjälkeä, mikä voisi vaikeuttaa esimerkiksi Storm Shadow -ohjusten maalintunnistusjärjestelmän toimintaa.

Venäjän maavoimien kalustoa on pyritty suojaamaan lennokkien aiheuttaman uhkan vuoksi erilaisilla verkko- ja häkkirakennelmilla. Ukrainan asevoimien julkaiseman tuoreen lennokkivideon perusteella Venäjän moderneimpaan panssarikalustoon lukeutuvien T-90-vaunujen suojausta olisi vahvistettu lisäksi hiekkasäkeillä.

Hiekkasäkkien teho vaikuttaa jääneen vähäiseksi Hersonin alueella, jossa Ukrainan kansalliskaartin 11. prikaatin FPV-räjähdelennokki iskeytyi T-90M-panssarivaunun takaosaan. Osuman seurauksena tankin ammukset räjähtivät ja lennättivät tuhoutuneen vaunun tykkitornin ilmaan.

#Ukraine: A Russian T-90M tank with "special" sandbag addon armour was hit by a FPV loitering munition of the Ukrainian 11th National Guard Brigade East of Oleshky, #Kherson Oblast- leading to the detonation of ammunition onboard and a turret toss. pic.twitter.com/g86gR4QHrw

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 13, 2023