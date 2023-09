Tämän vuoksi Venäjä suojaa pommikoneitaan autonrenkailla

Muutama päivä sitten julkaistiin satelliittikuvia Venäjän Engelsin lentotukikohdasta, joka sijaitsee Saratovin alueella, noin 650 kilometrin päässä itään Ukrainassa käytävän sodan rintamalinjalta. Kuvissa tukikohdan strategisten Tupolev Tu-95M- ja Tu-160-pommikoneiden runkojen ja siipien päälle on aseteltu autonrenkaita.

Syytä toiminnalle on ihmetelty yleisesti ja arvailtu sen liittyvän suojautumiseen Ukrainan pahvilennokeilta. Satojen autonrenkaiden poisto koneiden päältä ennen lentoja ja sijoittelu uudelleen lentojen jälkeen vaatii paljon aikaa ja vaivaa sen lisäksi, että koneen syttyessä palamaan autonrenkaat ovat vain lisäpolttoainetta.

Amerikkalainen The Warzone -blogi sai tietoa nimettömänä pysyttelevältä ukrainalaislähteeltä, jonka mukaan pommikoneita ei suojella niinkään drooneilta vaan Ukrainan uudelta kaukovaikutteiselta risteilyohjukselta.

Vahvistamattoman tiedon mukaan ohjuksen infrapunaetsimellä varustettu maaliinhakeutumisjärjestelmä paikallistaa kohteensa siihen etukäteen ladatun kuvan perusteella. Autonrenkailla pyritään muuttamaan koneiden lämpöjälkeä, jolloin maalialueelle saapuva ohjus ei välttämättä löydä muistiinsa tallennetun kuvan mukaista maalia ja keskeyttää hyökkäyksen. Tällainen maalintunnistusjärjestelmä on muun muassa Storm Shadow -risteilyohjuksessa.

Jos ohjuksessa todella on Storm Shadow’n DSMAC-tyyppinen ohjautumisjärjestelmä, se nojautuu infrapunaetsimen lisäksi optisen kameran ja tutkan tuottamaan kuvaan, kun se saapuu määriteltyihin maalikoordinaatteihinsa. Nämä tiedot riittävät kiinteitä maaleja vastaan, joihin Venäjän strategisia pommikoneita voi hyvin verrata, koska niitä ei suinkaan siirrellä joka tunti. Aika ukrainalaisten tiedustelutiedosta ohjuksen valmisteluun, laukaisuun ja iskuun voi helposti olla paljon lyhyempi kuin pommikoneiden seisonta-aika etenkin nyt, kun koneiden lentoihin liittyy joka kerta autonrenkaiden poistamisurakka.

This is russian know-how: anti-drone protection on a strategic aircraft made from used tires. Eco-friendly, effective, and reliable. If only protection like this had been installed on the interplanetary station Luna-25! pic.twitter.com/QuL0thnsRl

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 5, 2023