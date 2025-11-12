Miten Venäjän liitopommien käyttöä voisi rajoittaa?

– Lentokoneet tulee hävittää jo tukikohdissa, kun nämä eivät ole pommitustehtävissään. Sitä varten tarvitsemme pitkän kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä – esimerkiksi Patriot tai SAMP/T – tai hävittäjiä, kuten ruotsalainen Gripen pitkän kantaman Meteor-ohjuksilla. Muita mahdollisuuksia ei oikeastaan ole.

Svitan katsoo, ettei pakotteilla ole juuri vaikutusta sotilasilmailulle.

– Pakotteet vaikuttavat ennen kaikkea siviili-ilmailuun, jossa käytetään länsitekniikkaa. Sotilasilmailuun on vaikea vaikuttaa, koska se on suljettu ja varaosat sekä tekniikka liikkuvat usein epävirallisia kanavia pitkin.

Venäjän aktiivinen lentotoiminta rasittaa sen koneita.

– Lentokoneessa on jokaisella mutterilla ja mekanismilla tietty kestokykynä, ei pelkästään sen takia, että se kuluu, vaan sillä on tietty rajoittunut käyttöaika. Jos esimerkiksi moottori kestää 1000 lentotuntia, ei sitä anna enempää käyttää yksikään insinööri. Kone ei yksinkertaisesti lennä minnekään, sanoo Svitan.

Hän huomauttaa, että juuri sen takia lentokoneiden huolto ja osien vaihtaminen äärimmäisen kallista. Koneiden kova käytti vähentää kovasti lentokaluston käyttöaikaa.

– Mitä enemmän lennetään, sitä nopeammin ne ja niiden osat kuluvat. Jos varaosia ei ole, jäävät koneet maahan. Näin voidaan välillisesti estää Venäjän liitopommien käyttöä – niiden tekniikkaa kuluttamalla.