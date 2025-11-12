Miten Venäjän liitopommien käyttöä voisi rajoittaa?

Venäjän ilmavoimien tärkein ase Ukrainassa on rynnäkkökoneesta Sukhoi Su-34 sekä hävittäjistä Su-30 ja Su-35 pudotettavat UMPK-liitopommit, jotka aiheuttavat suurta tuhoa niin rintamalla kuin siviiliväestön parissa.
Venäjän on havaittu myös pidentäneen näiden neuvostoaikaisista FAB-lentopommeista kehitettyjen UMPK-liitopommien kantamaa suihkumoottoreilla, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.
Brittien sotatieteellinen RUSI-ajatushautomo on todennut raportissaan, että Venäjän Su-34-pommitajan pudottamista UMPK-pommeista on tullut hyökkäysten keskeisin tulivalmistelukeino. Niillä pyritään tuhoamaan ukrainalaisten puolustusasemat ennen kuin venäläinen jalkaväki hyökkää. Venäjä käyttää pommeja kuukaudessa noin 5000.
Liitopommi ei ole erityisen tarkka, joten niitä pitää käyttää paljon. Runsas käyttö taas vaatii useita taistelulentoja, jotka kuluttavat koneeita.
Venäjä on kyennyt tuottamaan liitopommejaan koko ajan yhä enemmän. Vuonna 2023 niitä tuotettiin vain muutama tuhat, sitä seuraavana vuonna 40 000 kappaletta ja tänä vuonna 70 000. Toisaalta vuonna 2022 tuotettiin vain yhdeksän Su-34-konetta, vuonna 2023 13 kappaletta ja tänä vuonna tarkoituksena on tuottaa 17 kappaletta.
Miten Venäjän liitopommien käyttöä voisi vähentää?
Ilmavoimissa taustan omaava ukrainalainen everstiluutnantti-evp Roman Svitan arvioi virolaisen Delfin Forte-tiedejulkaisulle, että ”teoreettisesti olisi mahdollista estää lentokoneiden tuotantoa ja käyttöä esimerkiksi hyökkäämällä esimerkiksi lentokoneille polttoainetta ja osia tuottavia yrityksiä vastaan”.
– Se on kuitenkin äärimmäisen vaikeaa, koska niitä yrityksiä Venäjällä kymmeniä ja niiden tuotantoa on vaikea halvaannuttaa täysin. Samoin läntiset pakotteet eivät ole riittävän tehokkaita.
Svitanin mukaan Venäjä pystyy edelleen hankkimaan läntistä elektroniikkaa ja harvinaisia maametalleja esimerkiksi kodinkoneiden osiksi naamioituina.
– Ainoa varsinaisesti tehokas pakote olisi Venäjän tunnustaminen terrorismia tukevaksi valtioksi. Se katkaisi kansainvälisen yhteistyön täysin ja toisi Venäjän teollisuudelle todellisia seurauksia. Kaikki muut keinot ovat kosmeettisia.
Svitan katsoo tehokkainta olevan iskeä Venäjän ilmavoimia vastaan .
– Lentokoneet tulee hävittää jo tukikohdissa, kun nämä eivät ole pommitustehtävissään. Sitä varten tarvitsemme pitkän kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä – esimerkiksi Patriot tai SAMP/T – tai hävittäjiä, kuten ruotsalainen Gripen pitkän kantaman Meteor-ohjuksilla. Muita mahdollisuuksia ei oikeastaan ole.
Venäjän lentokalusto kuluu kovassa käytössä
Svitan katsoo, ettei pakotteilla ole juuri vaikutusta sotilasilmailulle.
– Pakotteet vaikuttavat ennen kaikkea siviili-ilmailuun, jossa käytetään länsitekniikkaa. Sotilasilmailuun on vaikea vaikuttaa, koska se on suljettu ja varaosat sekä tekniikka liikkuvat usein epävirallisia kanavia pitkin.
Venäjän aktiivinen lentotoiminta rasittaa sen koneita.
– Lentokoneessa on jokaisella mutterilla ja mekanismilla tietty kestokykynä, ei pelkästään sen takia, että se kuluu, vaan sillä on tietty rajoittunut käyttöaika. Jos esimerkiksi moottori kestää 1000 lentotuntia, ei sitä anna enempää käyttää yksikään insinööri. Kone ei yksinkertaisesti lennä minnekään, sanoo Svitan.
Hän huomauttaa, että juuri sen takia lentokoneiden huolto ja osien vaihtaminen äärimmäisen kallista. Koneiden kova käytti vähentää kovasti lentokaluston käyttöaikaa.
– Mitä enemmän lennetään, sitä nopeammin ne ja niiden osat kuluvat. Jos varaosia ei ole, jäävät koneet maahan. Näin voidaan välillisesti estää Venäjän liitopommien käyttöä – niiden tekniikkaa kuluttamalla.