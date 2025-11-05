Venäjän uusi risteilyohjus: Neuvostopommi kiinalaisen verkkokaupan suihkumoottorilla

Venäjä on alkanut liittää suihkumoottoreita vanhoihin neuvostoaikaisiin KAB-liitopommeihinsa, kertoo The Financial Times. Ensi kertaa Venäjä käytti näitä suihkumoottorilla varustettuja liitopommejaan lokakuussa Odessaa ja Mykolajivia sekä Pultavaa vastaan.

Normaalisti noin 80 kilometrin toimintasäteen omaava liitopommi vapautetaan Su-34-hävittäjästä rintamalinjan läheisyydestä. Ukrainan sotilastiedustelun HURin apulaispäällikkön Vadym Skibitskyin mukaan osa näistä pommeista on kuitenkin nyt varustettu suihkumoottorilla, joka pidentää toimintasäteen jopa 200 kilometriin.

Aluksi vuonna 2023 Venäjä kehitti tavallisesta neuvostoaikaiseita 250 kilogrammasta jopa 3000 kilogrammaan yltävistä FAB-lentopommeista UMPK:na tunnetun liitopommin, johon oli lisätty taittuvat ja liikuteltavat siivet sekä ohjauksen mahdollistavaa paikannuselektroniikkaa. FABin tuhovoima jättää 20 metriä leveät ja 6 metriä syvät kraaterit.

Maaliskuussa 2024 Venäjä kehitti UMPB:n, jossa on satelliittipaikannus ja häirinnäntorjuntajärjestelmiä. Taistelukärki on enää 100 kilogramman painoinen, kun kantamaa ja ohjattuvuutta on lisätty.

Ukrainalainen sähköisen sodankäynnin asiantuntija Serhi Beskrestnov avasi tällaisen viime lokakuussa Pultavan alueella käytetyn liitopommin, joita ukrainalaiset kutsuvat yleisesti neuvostoaikaisella lyhenteellä KAB. Beskrestnov huomasi, että siihen oli liitetty kiinalaisvalmisteisesta Alibaba-verkkokaupasta 18 000 dollarilla saatava suihkumoottori.

Suihkumoottorin avulla Venäjä voi jatkaa ilmaterroriaan siviili- ja energiakohteisiin risteilyohjuksien vähentyessä. Ukrainalainen sotilasasiantuntija Pavlo Narozhnyi kutsuukin uusia venäläisaseita ”risteilyohjuksen halvaksi korvikkeeksi”.

Venäjä kehittelee ratkaisuja tuhotakseen ja tappaakseen

Ukrainan ilmavoimaat kertoi viime viiikolla, että suihkumoottorilla varustettu liitopommi oli laukaistu Harkovan alueen koillisossa sijaitsevaa Berestyniä kohden 125 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Viime kuussa tällainen UMPB-5R lensi 140 kilometriä osuen Harkovan alueella Lozovan kaupungin asuinalueelle surmaten kuusi ukrainalaisata ja vaurioittaen 11 rakennusta.

Toinen Venäjän käyttämä suihkumoottoroitu liitopommi on Grom-E1, jossa taistelukärjen suuruutta on vähennetty kantaman kustannuksella. Ukrainan ilmavoimien edustajan Juri Ihnatin mukaan muokatun Grom-pommin ominaisuuksia voisi ”karkeasti ottaen” verrata risteilyohjukseen.

– Tällä hetkellä ei ole todisteita näiden [suihkumoottoroitujen] liitopommien laajasta käytöstä, vaan vihollinen kokeilee niitä taistelukäytössä, sanoo Ihnat.

Ihnat huomauttaa, että suihkumoottorin takia pommin taistelukärjen koko ei voi olla 250 kilogrammaa enempää. Oslon yliopiston ohjusasiantuntija Fabian Hoffmann taas arvioi, että suihkumoottoria saatetaan käyttää vain vauhdittamaaan pommin liito-osuuden alkuvaihetta.

Hoffmann myös huomauttaa, että 200 kilometrin kantamaa rajoittaa käytännössä niiden laukaiseminen hävittäjistä, jotka lentävät vain Venäjän kiistatta hallitsemassa ilmatilassa.

– Tärkeimpänä etuna vaikuttaa Venäjälle olevan, että he voivat jatkossa laukaista liitopommit entistä kauempana etulinjasta ja välttää näin entistä paremmin Ukrainan ilmapuolustukssn. Itse ratkaisu ei ole erityinen. Myös Yhdysvallat kokeillut samanlaista suihkumoottoroitua JDAM-täsmäasetta.

Kallis Patriot halpaa Alibaba-”risteilyohjusta” vastaan

Ihnatin mukaan tällaiset pommit voidaan torjua sähköisellä sodankäynnillä ja pudottaa ilmatorjuntaohjuksilla. Ongelmana on kuitenkin Ukrainan harvassa oleva ilmatorjunta, jota jo nyt joka yö koettelevat Venäjän massiiviset drooni- ja ohjushyökkäykset.

Venäjä on lisäksi päivittänyt ballistisia ohjuksiaan ja ne jopa kykenevät välttämään Ukrainan käyttämät Patriot-ohjukset. Financial Timesin tilaaman selvityksen mukaan Venäläisohjusten torjuntaprosentti putosi kesän 37 prosentista vain 6 prosenttiin syyskuussa. Samaten päivitetyt Shahed-lennokit lentävät yhä nopeammin ja korkeammalla, joten lennokkien torjuntaprosentti on pudonnut viime helmikuun 97 prosentista lokakuun 80 prosenttiin.

Poimintoja videosisällöistämme

“Sodan taloudellisuus ei ole meidän puolellamme”, huomauttaa Narozhnyi painottaen, että Patriotin kaltaiset läntiset ilmatorjuntaohjukset ovat paljon kalliimpia kuin Venäjän suihkumoottoroidut liitopommit.

– Jos heidän onnistuu laajentaa niiden tuotantoa, muodostaa se meille suuren haasteen, sanoo Narozhnyi.