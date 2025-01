Miten pysäyttää häirintää kestävät räjähdelennokit?

Venäjän asevoimat on jakanut videoita räjähdedroonien iskuista Pokrovskin kaupungissa, jonka ympäristö on ollut pitkään Ukrainan rintaman kuumimpia kohtia.

Julkaisulla näkyy, kuinka valokuitukaapelilla ohjattava drooni lentää lähes aution kaupungin yllä etsien sopivaa kohdetta. Se havaitsee pakettiauton ja lähtee syöksymään sitä kohti. Kaksi Ukrainan sotilasta ehtii juosta viime hetkellä pakoon ennen räjähdystä.

Toisin kuin radioyhteyttä käyttävät laitteet, ovat valokuitulennokit immuuneja elektroniselle häirinnälle. Niiden ohjaaja pystyy hyödyntämään korkealaatuista videokuvaa kohteen etsinnässä. Forces news -median mukaan Venäjän asevoimilla on tällä hetkellä käytössään tuhansia tällaisia drooneja. Myös Ukraina on käyttänyt niitä etulinjassa.

Portsmouthin yliopiston professori Peter Lee toteaa, että valokuitulennokkien häiritseminen elektronisen sodankäynnin keinoin on erittäin vaikeaa. Kaapelin voi toki yrittää katkaista. Niiden heikkoutena on suhteellisen matala lentokorkeus ja hidas nopeus.

Leen mukaan vastatoimena voitaisiin käyttää suurehkoilla ja terävillä siivillä varustettuja lennokkeja, jotka katkaisisivat vastapuolen droonin kaapelin osuessaan siihen.

Uudenlaisten laitteiden valmistaminen on melko yksinkertaista. Videolinkin kautta ohjattavaan FPV-räjähdelennokkiin voidaan kiinnittää kotelo, jonka sisällä on kaapelirulla. Laite ei saa sen kautta virtaa, mutta yhteyttä voidaan käyttää ohjaamiseen. Häirintäsuojan lisäksi hyötynä on, ettei valokuitulennokkia voi havaita sen tuottaman sähkömagneettisen säteilyn perusteella.

Rajoitteista huolimatta valokuitudroonien kantama on noin 20 kilometriä. Ne voivat pysytellä ilmassa 20 minuutin ajan kohdettaan etsien.

Uusia vastatoimia on kehitteillä muun muassa Britanniassa. Drooneja voidaan jatkossa tuhota korkeaenergisellä radioaseella, joka vaurioittaa lennokkien kriittisiä komponentteja.

Myös laseraseita on kehitetty nopeaan tahtiin. Britannian laivaston aluksille on määrä asentaa Dragonfire-asejärjestelmiä vuoteen 2027 mennessä. Teknologiaa on jo toimitettu koekäyttöön Ukrainan asevoimille.

LUE MYÖS:

Drooni hiipi vaunun kimppuun – video paljasti uuden kyvyn (VU 13.11.2024)