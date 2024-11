Drooni hiipi vaunun kimppuun – video paljasti uuden kyvyn

Venäjän asevoimien on väitetty koonneen 50 000 sotilaan osaston ukrainalaisten työntämiseksi pois Kurskin alueelta.

Yhdysvaltain tuoreen tiedusteluarvion mukaan Kreml on saanut osaston kasaan ilman että alueelle olisi jouduttu vetämään reservejä Donetskin alueelta. Hyökkäysoperaatioita voidaan näin ollen pitää yllä monella suunnalla. Arvioon 50 000 sotilaasta on New York Timesin mukaan laskettu myös Venäjälle lähetetyt pohjoiskorealaiset sotilaat.

Ukrainan asemia on pyritty heikentämään syksyn aikana tykistö-, ohjus- ja drooni-iskuilla. Venäläiset maahanlaskujoukot iskivät aiemmin pullistuman luoteisosaan, mutta ukrainalaiset pitävät edelleen kiinni vahvoista asemista Sudzhan kaupungin lähialueella.

Venäläiset sotabloggaajat ovat jakaneet videon räjähdelennokin iskusta Kurskin alueella. Videolta näkyy, kuinka drooni lentää rauhalliseen tahtiin maaseutumaisemassa ja lähtee seuraamaan mutaista tietä. Se pysyttelee vain muutaman metrin korkeudessa.

Lennokki lopulta havaitsee tien reunaan jätetyn amerikkalaisen M1A1SA Abrams -taistelupanssarivaunun. Vaunu oli ajettu osittain puiden suojaan. Räjähdelennokki lähestyy kohdetta ja iskeytyy sen tykkitornin takaosaan. Aiheutuneista vaurioista ei ole tietoa.

Robotti- ja lennokkiteknologiaan erikoistunut CNA-tutkimuslaitoksen asiantuntija Samuel Bendettin mukaan videolla näkyy yksi Venäjän tuottamista valokuitukaapelilla ohjattavista lennokeista. Ne ovat olleet etulinjan käytössä muun muassa Kurskin alueella.

Etuna radioaaltojen kautta ohjattaviin laitteisiin on se, ettei perässään kaapelia pudottavaa droonia voi häiritä elektronisen sodankäynnin järjestelmillä.

– Tämä selittää videolaadun, joka pysyy korkealaatuisena osumahetkeen asti. Sekä rauhallisen lentotahdin matalalla korkeudella, Samuel Bendett sanoo Verkkouutisille.

– Valokuituohjauksella droonin viestintäyhteyksiin ja videolinkkiin ei aiheudu ulkopuolisia häiriöitä, Bendett jatkaa.

