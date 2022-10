Miten nukut yösi? Pysäyttävä keskustelu Venäjän ohjusmiehen kanssa

Itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä paljasti yhdessä mediakumppaniensa Spiegelin ja Insiderin kanssa Venäjän asevoimien osaston, jonka tehtävänä on ollut ohjelmoida maalit Ukrainaan ammuttuihin pitkän kantaman ohjuksiin. Tutkijat saivat tarkat tiedot ryhmän jäsenten henkilöllisyyksistä ja onnistuivat selvittämään paljon heidän elämistään. Verkkouutiset kertoo tutkimuksesta lisää tässä jutussa.

Bellingcatin Venäjä-tutkimuksia johtava Christo Grozev avaa Twitterissä selvityksen yksityiskohtia. Grozev kertoo muun muassa Venäjän ohjusryhmän jäsenen kanssa käymästään keskustelusta.

– Kun otin ensi kertaa yhteyttä yhteen ohjusten ohjelmoijista kuukausia sitten, kysyin häneltä, miten hän nukkuu yönsä, kun hän tekee tällaista työtä. ”Ole ammattimainen. Kysy ammattimaisia kysymyksiä”, hän kivahti takaisin, Grozev muistelee.

Grozev kertoo kysyneensä ohjusmieheltä seuraavaksi, miksi he tappavat niin paljon siviilejä.

– Tiedät hyvin, etten voi vastata tähän, hän vastasi.

Grozev huomauttaa kyseisen henkilön vaikuttaneen vielä ”heistä mukavimmalta”.

– Mies, joka tviittaili viimeisimmistä Hollywood-elokuvista, järjesti muotitietoisten bileitä, omasi hipsteriparran ja kuunteli makeaa musiikkia. Ihmisten tappaminen oli selvästi hänelle vain päivätyö, hän jatkaa.

Grozev kertoo myös muita yksityiskohtia selvityksestä. Ne valottavat jälleen kerran, miten paljon tietoa tutkijat pystyvät Venäjältä kaivamaan. Esimerkiksi Kalibr-risteilyohjusten maaleista vastannut ohjelmoija, kapteeni Sergei Iljin, vuokrasi vaimonsa kanssa ylimääräistä huonetta asunnossaan. Ilmoituksessa todetaan, että vuokralaiseksi kelpaa vain ”piirteiltään slaavilainen tyttö”.

– Tällaisia ovat venäläiset Ukrainan ”de-natsifioijat”, Christo Grozev toteaa, viitaten Venäjän propagandaväitteisiin sodasta.

Ohjusryhmän jäsenet yrittivät turhaan salata työnsä toimittajilta.

Insiderin tavoittamana kapteeni Iljin myönsi kyllä nimensä, mutta väitti olevansa putkimies. Luutnantti Artem Vedenov ei hänkään kiistänyt henkilöllisyyttään, mutta kertoi työskentelevänsä kanatilalla. Esimerkiksi kapteeni Juri Nikonov taas kertoi olevansa bussikuski.

Kun ohjusryhmän jäsenille näytettiin ryhmäkuvaa sotilasunivormuissa asevoimien tietokonekeskuksen edessä, oli seurauksena hämmennys. Erään venäläisistä kerrotaan vastanneen näkevänsä tällaisen kuvan nyt ensi kertaa.

Monien ryhmän jäsenten kerrotaan työskennelleen ennen sotilasuriaan IT-asiantuntijoina yksityisellä sektorilla.

Christo Grozev jatkaa Insiderin menneen paljastuksissaan Bellingcatin julkaisua pidemmälle. Uutissivusto on kertonut avoimesti jäsenten nettikäyttäytymisestä lokakuun alun ja puolivälin tienoilta. Venäjä teki tuolloin ohjusiskuja ympäri Ukrainaa.

Esimerkiksi eräs upseeri vietti selvityksen mukaan tuntitolkulla työaikaansa numismaattisella sivustolla. Toisen taas kerrotaan kiistelleen deittisivustolla hinnoista prostituoitujen kanssa. Tutkiva toimittaja Roman Dobrohotov on jakanut Twitterissä alla näkyviä kuvakaappauksia keskusteluista.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu paljastusten jälkeen myös muita esiin kaivettuja yksityiskohtaisia tietoja ohjusryhmän jäsenistä. Verkossa kiertää esimerkiksi perhekuvia ja puhelinnumeroita.

